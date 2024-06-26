В ЕС согласовали санкции в отношении Белоруссии, чтобы помешать РФ

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Послы Евросоюза достигли договоренностей о новом пакете санкций против РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление председательства Бельгии в Совете ЕС.
В документе говорится, что ограничения были разработаны и приняты в связи с ситуацией на Украине.
Постпреды стран ЕС также дополнили санкционный пакет мерами против Минска. Такое решение было принято в рамках борьбы с обходом наложенных ранее ограничений.
Прежде сообщалось о принятии Евросоюзом 14-го пакета санкций. О том, кто из физических и юридических лиц дополнил список и какие сферы затронули ограничения читайте в материале «Радио 1».
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Постпреды стран ЕС также дополнили санкционный пакет мерами против Минска. Такое решение было принято в рамках борьбы с обходом наложенных ранее ограничений.
Прежде сообщалось о принятии Евросоюзом 14-го пакета санкций. О том, кто из физических и юридических лиц дополнил список и какие сферы затронули ограничения читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова