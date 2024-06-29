В США заявили о скором снятии санкций с России

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Антироссийские санкции США, включая недавно введеный пакет, направленный против биржевой инфраструктуры РФ, имеют краткосрочный эффект и будут сняты позже, заявил в интервью для РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
«Я выучил из истории, что санкции обычно не имеют значительного эффекта, кроме как в коротком периоде», — объяснил собеседник агентства, отвечая на вопрос о новых ограничениях Вашингтона.
Прежде сообщалось о принятии Евросоюзом 14-го пакета санкций. О том, кто из физических и юридических лиц дополнил список и какие сферы затронули ограничения читайте в материале «Радио 1».
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Александр Климов