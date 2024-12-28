Российский ВВП вырос на 4% за 11 месяцев 2024 года

Фото: iStock/Egor Maltsev
Показатель годового внутреннего валового продукта (ВВП) за 11 месяцев текущего года составил 4%. Об этом сообщает Минэкономразвития в своём обзоре о текущей ситуации в экономике России.
По оценке ведомства, рост ВПП в ноябре составил 3,6% против 3,2% в октябре. Всего на 11 месяцев 2024 года рост показателя составил 4%.
По итогам прошлого года ВВП достиг 3,6%. Тогда вице-премьер России Александр Новак прогнозировал показатель в районе 4% к концу 2024 года.
Ранее в этот день был опубликован документ Банка России с прогнозом по инфляции в 2025 году. Отмечается, что она будет расти в начале года, а своего пика может достигнуть в апреле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Экономист объяснил, почему в России упал индекс потребительских настроений
Госдолг США за год вырос на сумму, в 8 раз превышающую внешний долг России
Экономист назвала главную проблему России
По итогам прошлого года ВВП достиг 3,6%. Тогда вице-премьер России Александр Новак прогнозировал показатель в районе 4% к концу 2024 года.
Ранее в этот день был опубликован документ Банка России с прогнозом по инфляции в 2025 году. Отмечается, что она будет расти в начале года, а своего пика может достигнуть в апреле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Экономист объяснил, почему в России упал индекс потребительских настроений
Госдолг США за год вырос на сумму, в 8 раз превышающую внешний долг России
Экономист назвала главную проблему России
Анастасия Чинкова