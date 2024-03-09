В США уровень безработицы в феврале вырос до 3,9%

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Уровень безработицы в Соединенных Штатах увеличился в феврале 2024 года до 3,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованные данные министерства труда страны.
В ведомстве уточнили, что общее число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 275 тыс. в феврале. Самый большой прирост прирост рабочих мест произошел в здравоохранении, правительственных учреждениях, области общественного питания, социального обеспечения, а также транспорта и складирования.
Уровень безработицы в США увеличился на 0,2 п.п., если сравнивать с январем 2024 года, когда он был на уровне 3,7%. Число безработных при этом возросло на 334 тыс., достигнув 6,5 млн человек. Год назад этот показатель составлял 6 млн. американцев.
В России, по последним данным, лидерами по уровню безработицы стали Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. В лидирующую группу с уровнем безработицы менее 2% также вошли Санкт-Петербург, Хакасия, Москва, Красноярский и Хабаровский края, Нижегородская, Новгородская область, Оренбургская, Калужская, Самарская и Амурская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Замкнули список Ингушетия и Дагестан
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Уровень безработицы в США увеличился на 0,2 п.п., если сравнивать с январем 2024 года, когда он был на уровне 3,7%. Число безработных при этом возросло на 334 тыс., достигнув 6,5 млн человек. Год назад этот показатель составлял 6 млн. американцев.
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Ювелина Бернст