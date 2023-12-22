В США запретили импортировать ряд продуктов из России

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США запретили импортировать лосось, треску, краба и минтая из России. Об этом сообщили в Минфине страны.
Отмечается, что под запрет попала рыба, произведённая или выращенная полностью или частично на территории России или в водах, входящих в её юрисдикцию. Также в документе указываются суда по флагом России, на которых эта рыба была поймана и транспортирована.
Напомним, что запрет импортировать морепродукты из России в США действовал и ранее. Однако до этого в документе не было указано о переработке продукции в третьих странах.
Вместе с тем, американские власти собираются ввести такие же меры в отношении алкоголя и бриллиантов.
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Напомним, что запрет импортировать морепродукты из России в США действовал и ранее. Однако до этого в документе не было указано о переработке продукции в третьих странах.
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Анастасия Чинкова