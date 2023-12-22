В США расширили правовые основания для введения санкций против России

Фото: iStock/designer491
Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому расширяются основания для введения антироссийских санкций. Об этом сообщили в Белом доме.
Вместе с тем, администрация США получила возможность блокировки импорта продукции, которая была произведена в России, но глубоко переработана в других государствах. Это касается алмазов, морепродуктов и алкогольных напитков.
Читайте также:
FT: США пригрозили банкам отключением за несоблюдение антироссийских санкций
Россия и Белоруссия победили санкции, заявил вице-премьер РФ Оверчук
Экономисты объяснили стойкость России к санкциям «ловушкой большой страны»
Анастасия Чинкова