Власти Тайваня предложили Китаю отобрать часть территорий России

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Президент Тайваня Лай Циндэ призвал Китай отобрать российский Дальний Восток, утраченный по итогам Айгунского договора 1858 года. Его слова приводит портал Newtalk.
Он подчеркнул, что, поскольку Китай считает Тайвань частью своей территории, он якобы должен забрать часть российской территории.
Циндэ задался вопросом, почему же Китай не намерен попросить Россию о возвращении территорий. По его словам, это указывает на то, что планы по вторжению на Тайвань не вызваны территориальными причинами.
Напомним, что Айгунский договор был заключён между Российской империей и империей Цин в 1858 году. По его итогам граница государства прошла по реке Амур, а в состав России вошли территории современной Амурской области и частично Хабаровского края.
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Циндэ задался вопросом, почему же Китай не намерен попросить Россию о возвращении территорий. По его словам, это указывает на то, что планы по вторжению на Тайвань не вызваны территориальными причинами.
Напомним, что Айгунский договор был заключён между Российской империей и империей Цин в 1858 году. По его итогам граница государства прошла по реке Амур, а в состав России вошли территории современной Амурской области и частично Хабаровского края.
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Анастасия Чинкова