Зеленский опубликовал указы о санкциях против российских аэропортов

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На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появились указы о санкционных ограничениях в отношении российских аэропортов.
Днём ранее глава государства сообщил, что ввёл новые санкции против порядка 150 юридических и физических лиц, обеспечивающих работу российской авиационной инфраструктуры. При этом конкретные личности и компании не разглашались.
В опубликованном указе отмечается, что под санкции попали АО «Международный аэропорт «Внуково», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт Пулково», «Международный аэропорт «Краснодар», «Хабаровский аэропорт», «Аэропорт Толмачево» и ООО «Домодедово Эрфилд».
Кроме того, ограничения коснулись аэропорта Кольцово, компании «Аэростан», холдинга «Новапорт» и транспортно-экспедиторской компании «ТЭК Север-Юг».
В общей сложности в документе указаны 73 юридических и 74 физических лица.
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В опубликованном указе отмечается, что под санкции попали АО «Международный аэропорт «Внуково», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт Пулково», «Международный аэропорт «Краснодар», «Хабаровский аэропорт», «Аэропорт Толмачево» и ООО «Домодедово Эрфилд».
Кроме того, ограничения коснулись аэропорта Кольцово, компании «Аэростан», холдинга «Новапорт» и транспортно-экспедиторской компании «ТЭК Север-Юг».
В общей сложности в документе указаны 73 юридических и 74 физических лица.
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Анастасия Чинкова