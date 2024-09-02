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Зеленский опубликовал указы о санкциях против российских аэропортов

02 сентября 2024, 21:04
Фото: iStock/Mihrzn

Фото: iStock/Mihrzn

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появились указы о санкционных ограничениях в отношении российских аэропортов.
Днём ранее глава государства сообщил, что ввёл новые санкции против порядка 150 юридических и физических лиц, обеспечивающих работу российской авиационной инфраструктуры. При этом конкретные личности и компании не разглашались.

В опубликованном указе отмечается, что под санкции попали АО «Международный аэропорт «Внуково», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт Пулково», «Международный аэропорт «Краснодар», «Хабаровский аэропорт», «Аэропорт Толмачево» и ООО «Домодедово Эрфилд».



Кроме того, ограничения коснулись аэропорта Кольцово, компании «Аэростан», холдинга «Новапорт» и транспортно-экспедиторской компании «ТЭК Север-Юг».

В общей сложности в документе указаны 73 юридических и 74 физических лица.

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Филолог-русист Ву Тхе Кхой: Запад должен признать право существования Востока
02 сентября 2024, 20:45

Фото: iStock/123ArtistImages

Герой вьетнамского сопротивления, филолог-русист Ву Тхе Кхой высказал свою точку зрения на дальнейшее сосуществование разных стран мира.
Он отметил, что мир идёт к тому, чтобы каждая страна могла сохранить свою суверенность и право на сохранение своих культурных ценностей.

«Я думаю, закон жизни приведёт к тому, что все должны в конце концов признать положение, когда ни одно государство не навязывает свою волю другому. Запад должен признать право существования Востока. Запад пытался навязывать свою волю, и сейчас пытается. Но действительность показала, что это вряд ли закончится успехом», — поделился в беседе с Pravda.Ru Ву Тхе Кхой.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума проведёт встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Как передают argumenti.ru, последний станет одним из главных гостей форума во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился с министрами обороны Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР во время форума «Армия-2024» в Москве.

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#запад
#рф
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Илон Маск назвал преступниками демократическую партию президента Байдена
Илон Маск назвал демократов США партией преступников
02 сентября 2024, 20:32

Фото: сайт Конгресса США

Американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал демократов США партией преступников. Об этом он написал с своей соцсети X.
«Демократическая партия ведет себя так мягко по отношению к преступникам, потому что преступники голосуют преимущественно за демократов, и они не хотят обидеть своих клиентов. Демократическая партия – это буквально партия преступников», – написал миллиардер.

Ранее Илон Маск заявлял, что власти США ведут страну к банкротству. Причиной финансового краха миллиардер считает растущие государственные расходы, которые вызывают инфляцию в штатах. Также Маск считает, что доллар ждёт обесценивание, если власти США не решат проблему с государственным долгом.

Отметим, что 46-й президент США Джозеф Байден является шестнадцатым представителем демократической партии, занявшим эту должность.

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Финляндия подготовила законопроект о запрете на покупку недвижимости россиянами
02 сентября 2024, 20:18

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен подготовил законопроект о введении запрета на покупку россиянами недвижимости в стране. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Он объяснил, что принятие такого решения связаны с обеспечением национальной безопасности как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе.

Telegram-канал Readovka пишет, что это не единственный законопроект, направленный против России, который хотят принять в ближайшее время. Так, в скором времени власти Финляндии намерены конфисковать квартиры у россиян из-за долгов по ЖКХ, которые невозможно оплатить с территории России.

Также готовится крупная экспроприация собственности граждан России, находящейся у инфраструктурных объектов. По словам премьер-министра Финляндии, уже создана картография имущества россиян, поэтому дело остаётся за малым.

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#покупка
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В НАТО высказались о последствиях сбития российских ракет
Europa Press: НАТО заявила о желании избежать сбития российских ракет
02 сентября 2024, 20:05

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Страны НАТО должны избегать сбития российских ракет, однако они имеют право на защиту своего воздушного пространства. Об этом сообщило испанское информагентство Europa Press, ссылаясь на пресс-службу альянса.
Там отметили, что НАТО ответственна за предотвращение дальнейшей эскалации конфликта с Россией. При этом Североатлантический альянс не является участником боевых действий и не намерен становиться им. Именно поэтому союзникам следует продолжать тесные консультации в рамках объединения.

Издание также подчеркнуло, что страны НАТО стремятся акцентировать увеличение военной помощи Украине, не допуская при этом эскалации конфликта и прямого участия альянса.

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#ракета
#конфликт
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США арестовали самолёт президента Венесуэлы Мадуро
CNN: США арестовали самолёт Мадуро и переправили его во Флориду
02 сентября 2024, 19:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти США арестовали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что причиной ареста судна стало то, что оно было приобретено в обход санкционных ограничений.

Самолёт был арестовал в Доминикане, после чего переправлен во Флориду.

Напомним, что 28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента. Их победителем Национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро. На втором месте оказался кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес. На следующий день после выборов в Каракасе и других городах страны вспыхнули столкновения между полицейскими и манифестантами.

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#венесуэла
#арест
#самолет
#политика
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Нидерланды выделили новый пакет помощи Киеву объёмом в 200 млн евро
02 сентября 2024, 18:48

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине общим объёмом в 200 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр страны Дик Схоф во время визита в подконтрольный Киеву город Запорожье.
Он подчеркнул, что Нидерланды заинтересованы в оказании помощи Украине, причём не только на фронте, но и в повседневной жизни. В связи с этим, страна предоставит новый пакет помощи, средства из которого пойдут на защиту и восстановления энергетической инфраструктуры и оказание гумпомощи.

Отмечается, что Схоф впервые посетил Украину в качестве главы правительства Нидерландов. В ходе своего визита он провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил школу и встретился с ветеранами.

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#нидерланды
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#деньги
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Зеленский: Украина должна контролировать Запорожскую АЭС
Зеленский: ВСУ не могут вернуть Запорожскую АЭС военным путем
02 сентября 2024, 18:35

У Украины нет возможности вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября.
«Есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию», – передают заявление президента украинские СМИ.

Зеленский также сказал, что имеющиеся у Киева военные возможности взять под контроль атомную станцию – опасны.

Ситуацию вокруг ЗАЭС, которая уже подвергалась атакам ВСУ, намерен обсудить с Зеленским глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Киев шантажирует сотрудников Запорожской АЭС – угрожает убить родных и пытается принудить к совершению террористических атак. Из-за давления сотрудники увольнялись со станции или уходили с ключевых должностей.

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#заэс
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«Днепропетровские маньяки» подписали контракт с ВСУ и сбежали с оружием
02 сентября 2024, 18:35

Фото: iStock/YakubovAlim

В Днепропетровской области Украины разыскивают сбежавших с оружием заключенных, которые были освобождены после подписания контракта с ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
«Заключенные эти оказались непростыми. В 2000-х их называли "Днепропетровские маньяки". Они забивали случайных прохожих молотком и отвёрткой. Жертвами маньяков только по официальным данным стал 21 человек», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что сбежавшие преступники отбывали пожизненное наказание, однако смогли выйти на свободу в рамках мобилизации заключенных на Украине. Их поиски продолжаются.

Ранее также сообщалось, что в Одесской области трое украинцев из числа мобилизованных заключённых сбежали из села, где дислоцируется их часть. С собой они прихватили автоматы и боезапас.

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#наказание
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Лукашенко заявил о затруднительном положении США из-за ядерного щита России
Лукашенко: США не удалось стать монополистом в ядерной сфере благодаря СССР
02 сентября 2024, 18:09

Фото: Сайт Кремля

Наличие российского ядерного щита сдерживает Соединённые Штаты от принятия жёстких шагов в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи в Витебском госуниверситете со студентами высших учебных заведений Витебской области.
Глава государства подчеркнул, что если бы не было советского ядерного щита, то не было бы Белоруссии. В настоящее время западные страны, в первую очередь США, не знают, что делать с Москвой и Минском. Однако они понимают, что в случае серьёзной опасности последует ответ ядерным оружием, которое уничтожит все Штаты, чего власти страны не хотят, поскольку привыкли к «сытой и хорошей жизни».

Также Лукашенко напомнил, что США не удалось стать монополистом в сфере создания ядерного вооружения как раз таки благодаря усилиям СССР.

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#александр лукашенко
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#сша
#белоруссия
#ядерное оружие
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