Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и её дочерних СМИ не останутся без ответа.
В интервью РИА Новости Захарова подчеркнула, что Россия предпримет соответствующие меры в ответ на действия Вашингтона.
Ранее США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», что вызвало резкую критику со стороны российских властей, которые расценили это как попытку подавить свободу слова и оказать давление на независимые медиа.
Напомним, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что противники России, не способные победить её на поле боя, активизировали деятельность в интернете, пытаясь дестабилизировать страну.
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«США должны понимать, что их шаги против российских средств массовой информации будут иметь последствия», — отметила она, не уточняя конкретные меры, которые могут быть приняты.
Ранее США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», что вызвало резкую критику со стороны российских властей, которые расценили это как попытку подавить свободу слова и оказать давление на независимые медиа.
Напомним, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что противники России, не способные победить её на поле боя, активизировали деятельность в интернете, пытаясь дестабилизировать страну.
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Елена Перлова