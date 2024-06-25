Британия отменила санкции против вице-президента АЛРОСА Филипповского

Досудебная палата МУС (Международного уголовного суда) выдала ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. О том, в чем их обвиняют и как на это отреагировали в Москве расскажет редакция «Радио 1».

МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова

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Кого ранее арестовал МУС

«У всех войн есть правила. Эти правила касаются всех без исключения», — заявили тогда в инстанции.





В Совбезе РФ прокомментировали ордер на арест Шойгу





МУС выдал ордер на «арест» Путина в 2023 году

На сайте МУС говорится, что решение о выдаче ордеров на аресты бывшего главы Минобороны Российской Федерации Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова приняты в контексте ситуации на Украине. Инстанция обвинила Шойгу и Герасимова в «международных преступлениях», которые якобы были совершены ими с 10 октября 2022 по 9 марта 2023.Отметим, что за это время российская армия нанесла большое количество ударов по объектам, являющимся для ВС РФ законной целью. В частности, речь идет об атаках на электростанции и подстанции, а также на военные аэродромы и места рассредоточения ВСУ. При этом ВСУ намерено продолжали атаковать гражданскую инфраструктуру России и наносить удары по мирным жителям. Впрочем, этот факт МУС оставил без внимания.В документе инстанции говорится, что ВС РФ ударами по инфраструктуре Украины причинили большие страдания и совершили преступление против человечности.В марте 2024 года МУС выдал ордера на арест генерал-лейтенанта ВКС РФ Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом адмирала ВМФ РФ Виктора Соколова. Поводом для их ареста МУС также назвал удары по украинской критической инфраструктуре.Уточняется, что содержание ордеров засекречено для защиты свидетелей и расследования.В Совбезе РФ выдачу ордера на арест Сергея Шойгу, который в настоящее время занимает пост секретаря Совета безопасности, назвали очередным этапом гибридной войны Запада против России. Там также добавили, что подобные решения являются пустым сотрясанием воздуха.



