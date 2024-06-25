Британия отменила санкции против вице-президента АЛРОСА Филипповского

Фото: iStock/syahrir maulana
Великобритания сняла санкции с Алексея Филипповского, который был включен в соответствующий список в феврале текущего года в качестве заместителя гендиректора крупнейшего российского производителя алмазов «АЛРОСА». Об этом информирует OFSI.
В соответствующем документе говорится, что в отношении Филипповского более не предусмотрены такие ограничения, как «заморозка активов или санкции в отношении трастовых услуг». Причины снятия санкций с вице-президента АЛРОСА не уточняются.
Согласно данным «Интерфакса», Филипповский не работал в «АЛРОСА» уже в первой половине 2022 года. Отмечается, что организация удалила данные о топ-менеджменте весной того же года.
Ранее сообщалось, что 24 июня текущего года Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Санкции затронули не только физические лица, но и средства массовой информации. Так под ограничения попала деятельность РИА Новостей, «Известий» и «Российской газеты».
Читайте также:
Медведев заявил, что Россия ответит на введенные против нее санкции
Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций
ЕС с 25 июня ограничит доступ к РИА Новости, «Известиям» и «Российской газете»
Согласно данным «Интерфакса», Филипповский не работал в «АЛРОСА» уже в первой половине 2022 года. Отмечается, что организация удалила данные о топ-менеджменте весной того же года.
Ранее сообщалось, что 24 июня текущего года Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Санкции затронули не только физические лица, но и средства массовой информации. Так под ограничения попала деятельность РИА Новостей, «Известий» и «Российской газеты».
Читайте также:
Медведев заявил, что Россия ответит на введенные против нее санкции
Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций
ЕС с 25 июня ограничит доступ к РИА Новости, «Известиям» и «Российской газете»
Екатерина Коршунова