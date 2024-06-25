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Британия отменила санкции против вице-президента АЛРОСА Филипповского

Великобритания сняла санкции с россиянина Алексея Филипповского
25 июня 2024, 19:54
Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

Великобритания сняла санкции с Алексея Филипповского, который был включен в соответствующий список в феврале текущего года в качестве заместителя гендиректора крупнейшего российского производителя алмазов «АЛРОСА». Об этом информирует OFSI.
В соответствующем документе говорится, что в отношении Филипповского более не предусмотрены такие ограничения, как «заморозка активов или санкции в отношении трастовых услуг». Причины снятия санкций с вице-президента АЛРОСА не уточняются.

Согласно данным «Интерфакса», Филипповский не работал в «АЛРОСА» уже в первой половине 2022 года. Отмечается, что организация удалила данные о топ-менеджменте весной того же года.



Ранее сообщалось, что 24 июня текущего года Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Санкции затронули не только физические лица, но и средства массовой информации. Так под ограничения попала деятельность РИА Новостей, «Известий» и «Российской газеты».

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#россия
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#данные
#ограничения
#новости
#медведев
#рф
В Госдуме призвали закрыть часть пляжей Крыма и Краснодарского края
25 июня 2024, 20:49

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Места отдыха и пляжи вблизи от стратегических военных объектов призвал закрыть депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Свои инициативы парламентарий изложил в письмах к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе Севастополя Михаилу Развозжаеву.
«Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов», - отмечает депутат.

Гусев подчеркнул, что от такой меры будут неудобства и определенные убытки, однако люди будут в безопасности.

В воскресенье, 23 июня, боевики ВСУ ударили по Севастополю ракетами США ATACMS. Четыре человека погибли, 153 пострадали. Открыто дело по статье о теракте.

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#россия
#госдума
#краснодарский край
#севастополь
#новости
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На Украине назвали фактического руководителя внешней политики
«УП»: Ермак сосредоточил в своих руках руководство внешней политикой Украины
25 июня 2024, 19:37

Фото: iStock/alzay

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сосредоточил в своих руках руководство внешней политикой Украины. Об этом информирует «Украинская правда».
Согласно информации издания, Ермак является фактическим руководителем большинства внешнеполитических инициатив Киева. Примечательно, что украинский лидер Владимир Зеленский лично наделил Ермака всеми полномочиями для работы с зарубежными партнерами.

По словам одно из украинских политиков, заменить нынешнего главу офиса президента Украины «будет просто физически невозможно». Уточняется, что Ермак стал фактически незаменимым в вопросе коммуникации предводителя киевского режима с мировым сообществом.

Ранее издание Times сообщило, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу его офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов.

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#лидер
#чиновники
#владимир зеленский
#всу
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Другой мир: почему многие страны хотят в БРИКС
Политолог Асафов: БРИКС выигрывает по сравнению с другими объединениями
25 июня 2024, 19:28

Фото: istockphoto/Gil-Design

БРИКС является объединением, которое олицетворяет многополярный мир, поэтому к нему хотят присоединиться все больше стран.
Об этом в беседе с «Известиями» рассказал политолог Александр Асафов. По его словам, БРИКС — это добросовестные не нарушаемые договоренности, не уничижающие чужую независимость.

«Это взаимовыгодное многостороннее сотрудничество в отличие от других объединений. Мы помним, например, Транстихоокеанское торговое партнерство и Трансатлантическое торговое партнерство, которые развалил [экс-президент США Дональд] Трамп когда-то», – прокомментировал Асафов.

В БРИКС не навязываются ограничения и там нет продвижения выгоды только одного государства. Политолог отметил очень высокий интерес к объединению со стороны стран с крупной и не очень экономикой. Они, по словам Асафова, понимают, что конструктивное сотрудничество возможно только при взаимоуважении.

«Вот поэтому, собственно, все объединяются вокруг БРИКС, которая не является военным союзом. Международное сотрудничество для большинства людей, проживающих на планете, должно осуществляться именно в таком формате», – резюмировал Асафов.

БРИКС основали в 2006 году. Изначально странами-участницами являлись Бразилия, РФ, Индия и КНР. Сейчас БРИКС интересуются африканские страны.

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#мир
#брикс
#новости
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В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав
Рябков: риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав высоки
25 июня 2024, 19:21

Фото: сайт Кремля

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав на сегодняшний день высок. Об этом Рябков сообщил в ходе «Примаковских чтений».
Политик отметил, что на Западе недооценивают готовность РФ в любой ситуации обеспечить свои интересы, однако необходимо, чтобы это не привело к плачевным последствиям. Рябков подчеркнул, что сегодняшняя ситуация не имеет легких путей и решений.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что РФ переживет новые ограничения, введенные против нее, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее гражданам.

Напомним, 24 июня этого года Совет Европы одобрил очередной пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.

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#россия
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#вред
#ограничения
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«Правила войны»: за что арестован Шойгу и Герасимов и в чем их обвиняет МУС
МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова: подробности, реакция Москвы
25 июня 2024, 18:37

Фото: istock / oliver de la haye

Досудебная палата МУС (Международного уголовного суда) выдала ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. О том, в чем их обвиняют и как на это отреагировали в Москве расскажет редакция «Радио 1».

МУС выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова


На сайте МУС говорится, что решение о выдаче ордеров на аресты бывшего главы Минобороны Российской Федерации Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова приняты в контексте ситуации на Украине. Инстанция обвинила Шойгу и Герасимова в «международных преступлениях», которые якобы были совершены ими с 10 октября 2022 по 9 марта 2023.

Отметим, что за это время российская армия нанесла большое количество ударов по объектам, являющимся для ВС РФ законной целью. В частности, речь идет об атаках на электростанции и подстанции, а также на военные аэродромы и места рассредоточения ВСУ. При этом ВСУ намерено продолжали атаковать гражданскую инфраструктуру России и наносить удары по мирным жителям. Впрочем, этот факт МУС оставил без внимания.

В документе инстанции говорится, что ВС РФ ударами по инфраструктуре Украины причинили большие страдания и совершили преступление против человечности.

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Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок действий МУС по России и Израилю

Кого ранее арестовал МУС


В марте 2024 года МУС выдал ордера на арест генерал-лейтенанта ВКС РФ Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом адмирала ВМФ РФ Виктора Соколова. Поводом для их ареста МУС также назвал удары по украинской критической инфраструктуре.

«У всех войн есть правила. Эти правила касаются всех без исключения», — заявили тогда в инстанции.
Уточняется, что содержание ордеров засекречено для защиты свидетелей и расследования.


В Совбезе РФ прокомментировали ордер на арест Шойгу


В Совбезе РФ выдачу ордера на арест Сергея Шойгу, который в настоящее время занимает пост секретаря Совета безопасности, назвали очередным этапом гибридной войны Запада против России. Там также добавили, что подобные решения являются пустым сотрясанием воздуха.


МУС выдал ордер на «арест» Путина в 2023 году


В 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Аналогичная санкция была применена и в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Тогда в инстанции заявили, что приняли соответствующее решение из-за «незаконного вывоза детей» с территории Украины. Решения МУС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала ничтожными и отметила, что для Москвы они не имеют никакой силы.

Похожим мнением поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

Кроме того, не признают юрисдикцию МУС: Белоруссия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, Турция. Не считают легитимными решения инстанции и США.

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#шойгу
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«Последняя надежда»: Совфед рассказал, почему Макрон хочет поговорить с Путиным
Сенатор Климов: Макрон пытается повысить рейтинг, начав диалог с Путиным
25 июня 2024, 18:17

Фото: IStock/AdrianHancu

Глава Франции Эммануил Макрон пытается повысить рейтинг путем диалога с лидером России Владимиром Путиным перед новыми президентскими выборами, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
В разговоре с издательством сенатор отметил, что это похоже на жалкие попытки собрать дополнительный электорат.
«Он сам прервал диалог, сам подставлял наших высших должностных лиц. Макрон грозил отправить французскую армию на территорию украинского театра военных действий. Еще он провалил выборы собственной партии в период голосования за депутатов Европарламента. И сейчас у него в стране проводят досрочно им же объявленные выборы», — добавил Климов.

Ранее Эммануил Макрон заявил ведущему подкаста Generation Do It Yourself Матье Стефани, что был бы не против возобновить диалог с президентом России. Он отметил, что лидеры стран не общались уже несколько месяцев и можно было бы начать переговоры относительно атомной промышленности или по иной теме.
«Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», — сказал глава Франции.

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#выборы
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#украина
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#франция
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«Очередной провал»: эксперт предрек скорую отставку командующего ВСУ Сырского
Военный эксперт Суконкин: вслед за Содолем в ВСУ могут уволить Сырского
25 июня 2024, 17:19

Фото: IStock/Irina Piskova

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут отстранить от должности вслед за командующим объединенными силами Юрием Содолем, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Суконкин.
«Видимо, через отстранение Содоля разворачивается кампания по отстранению Сырского. Он все-таки не оправдал возложенных на него надежд», — заявил эксперт.

Он добавил, что Зеленский назначил Сырского командующим и вверил ему полный карт-бланш, но он не исправил ситуацию на фронте. ВСУ продолжают нести огромные потери.

Накануне из сообщений СМИ стало известно о том, что Владимир Зеленский принял решение заменить Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым. По информации начальника штаба «Азов*» Богдана Кротевича, он пьянствовал в баре в период активного наступления российских войск. Он добавил, что действия командующего убили больше украинских солдат, чем сами ВС РФ.

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#солдат
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Хотят «дотерпеть»: Почему США невыгоден мир на Украине
Сакс: власти Запада не хотят мира для Украины и посылают украинцев умирать
25 июня 2024, 16:38

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Западу не нужен мир на Украине, поэтому на фронте гибнет все больше украинцев. Об этом в эфире Dialogue Works рассказал экономист США Джеффри Сакс. По его словам, он лично видел трагические кадры, как людей насильно мобилизуют, а потом отправляют умирать.
«Я видел кадры — на мой взгляд, трагические, — на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины. Им потом дают оружие, отправляют штурмовать российские позиции, а затем проходит несколько дней, и они погибают. Их хватают на улицах, чтобы отправить на смерть», – сказал Сакс.

Аналитик добавил, что таким образом в очередной раз проявляется стратегия Запада «до последнего украинца». Он считает, что руководство США хочет «дотерпеть», пока нынешнего американского президента Джо Байдена, возможно, переизберут.

Ранее бывший офицер американской армии рассказывал, как стал свидетелем обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Подробности в материале «Радио 1».

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#сша
#украина
#война
#спецоперация
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Медведев заявил, что Россия ответит на введенные против нее санкции
Медведев: Россия переживет санкции, но не забудет, не простит и ответит
25 июня 2024, 16:05

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Россия переживет новые санкции, введенные против нее, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее народу.
По словам политика, государствам, которые присоединились к антироссийским санкциям, «за это придется заплатить». Медведев подчеркнул, что ущерб стран Европы от введенных в отношении РФ санкций составил к концу прошлого года 1,5 триллиона долларов.

За аналогичный период Россия обратила свое внимание на рынки Азии и восстановила недополученную прибыль, добавил зампред Совбеза РФ.

Медведев заключил, что Евросоюз снова ярко показывает готовность жертвовать интересами простых граждан.

Напомним, 24 июня текущего года Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.

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