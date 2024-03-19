Завод по переработке рыбы в Истре запустили на полную мощность

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Рыбоперерабатывающее предприятия полного цикла, занимающееся выращиванием рыбы, её обработкой и поставкой продукции в магазины, запустили на полную проектную мощность, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Сейчас на предприятии выпускают около полутора тонн готовой рыбной продукции в месяц. В ближайшее время этот объем планируется увеличить до трёх с половиной тонн», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.Она также добавила, что при открытии на предприятии было создано 40 рабочих мест, с наращиванием производства число рабочих мест также увеличится.
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