В Таиланде начали раздавать деньги населению

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Правительство Таиланда запустило программу стимулирования экономики на сумму 14 миллиардов долларов, в рамках которой десяткам миллионов граждан пообещали выплатить пособие в размере 10 тысяч батов ($300). Об этом информирует Financial Times.
На первом этапе реализации программы денежные средства получат 14,5 млн граждан из наиболее уязвимых слоев населения, держателей государственных карт социального обеспечения и людей с ограниченными возможностями. Уточняется, что для участия в данной программе зарегистрировались 36 млн человек.
Сроки выплат оставшимся гражданам еще не определены. Ожидалось, что выделяемые деньги гражданам государства перечислят на «цифровой кошелек», однако вскоре от этой идеи решили отказаться, так что граждане смогут снять со своих банковских счетов и наличные, и цифровые средства.
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Екатерина Коршунова