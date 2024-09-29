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В Таиланде начали раздавать деньги населению

29 сентября 2024, 13:05
Фото: iStock/Three_k

Фото: iStock/Three_k

Правительство Таиланда запустило программу стимулирования экономики на сумму 14 миллиардов долларов, в рамках которой десяткам миллионов граждан пообещали выплатить пособие в размере 10 тысяч батов ($300). Об этом информирует Financial Times.


На первом этапе реализации программы денежные средства получат 14,5 млн граждан из наиболее уязвимых слоев населения, держателей государственных карт социального обеспечения и людей с ограниченными возможностями. Уточняется, что для участия в данной программе зарегистрировались 36 млн человек.

Сроки выплат оставшимся гражданам еще не определены. Ожидалось, что выделяемые деньги гражданам государства перечислят на «цифровой кошелек», однако вскоре ​от этой идеи решили отказаться, так что граждане смогут снять со своих банковских счетов и наличные, и ​цифровые средства.

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#таиланд
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Правительство России одобрило проект бюджета на 2025-2027 годы
29 сентября 2024, 11:20

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.
В решении кабинета министров говорится об одобрении федерального закона о бюджете на предстоящие три года и внесении его на рассмотрении в Госдуму.

По плану, в следующем году доходы федеральной казны вырастут до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем в текущем году.

Также в 2025 году на 73% увеличится объём нефтегазовых поступлений. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что это повзолит увеличить финансирование обязательств, программ и проектов.

Расходы государства в 2025 году вырастут до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Исходя из этого, дефицит составит порядка 0,5% ВВП страны.

Отмечается, что большая доля ресурсов предусмотрена на реализацию национальных проектов.

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#россия
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#ввп
#расходы
#доходы
#экономика
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В Госдуме сообщили о росте маткапитала в 2025 году
Депутат Стенякина: материнский капитал в 2025 году вырастет до 646 тысяч рублей
29 сентября 2024, 04:35

Фото: iStock/mizar_21984

Размер материнского капитала на первого ребенка может увеличиться до 646 000 рублей в следующем году. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике Екатерина Стенякина.
«Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей – при рождении второго», – заявила она.

Депутат подчеркнула, что на 2025 год выделено 694,2 миллиарда рублей, после 1 февраля 2024 года при рождении первого ребенка будет выплачиваться 630,4 тысячи рублей, а при рождении второго – 833 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что большинство россиян (60 %) откладывают на первый взнос по ипотеке от одного до трех лет. Шестая часть участников опроса купила квартиру на маткапитал.

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Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября
Доцент Фиронов: автомобили подорожают с 1 октября из-за новых ставок утильсбора
28 сентября 2024, 06:40

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

Новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в силу с 1 октября, приведут к росту цен на все сегменты автомобилей, заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов, пишет «Прайм».
По его словам, больше всего пострадают автомобили с объемом двигателя 1-2 литра. В настоящее время тариф для таких автомобилей составляет около 300 600 рублей, с октября он вырастет до 556 000 рублей, отметил эксперт.

Фироновподчеркнул, что «в результате такого резкого повышения цен общая стоимость автомобилей на рынке может значительно вырасти в ближайшие месяцы».

По словам доцента, резкий рост цен ожидается не во всех категориях. Это связано с тем, что дилеры активно осуществляют параллельный импорт на российский рынок. Эксперт подчеркнул, что рост цен может продолжиться до конца года.

Ранее стало известно, что правительство России с 1 октября увеличит утилизационный сбор на автомобили на 70-85%.

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Бизнес Подмосковья в этом году получил льготные кредиты на 500 млн рублей
27 сентября 2024, 22:01

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московский областной фонд микрофинансирования с начала года выдал региональным предпринимателям льготные займы примерно на 500 млн рублей.
Такую сумму назвала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В этом году подмосковный фонд микрофинансирования выдал 268 займов бизнесу региона. Поддержкой фонда воспользовались 257 предпринимателей. Общая сумма льготных займов превысила 502,5 млн рублей», — сказала Зиновьева.
По данным зампреда, самой востребованной программой стала программа «Социальный бизнес», по которой предприниматели получили 73 займа на 103,5 млн рублей. 36 займов на 93,7 млн предприниматели получили по программе «Производство».

Узнать об этих и других программах фонда можно на сайте.

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#бизнес
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ОЭЗ «Дубна» будет сотрудничать с компаниями Китая и Узбекистана
27 сентября 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Особая экономическая зона «Дубна» подписала два соглашения о международном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Подписание состоялось в рамках международной молодёжной программы «Бизнес-инкубатор Шанхайской организации сотрудничества».
«Соглашения подписаны между ОЭЗ «Дубна» и торгово-инвестиционной компанией Consult Invest ITIC Узбекистана, а также китайской IT-компанией Shandong Longai Information Technology Group Co.Ltd. Это позволит налаживать сотрудничество, развивать торгово-экономические связи», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Consult Invest ITIC взяла на себя обязательства помогать расширять сотрудничество российского бизнеса с организациями и компаниями из стран Центральной Азии.

Shandong Longai Information Technology Group и ОЭЗ «Дубна» договорились содействовать развитию экономических связей между российскими и китайскими предприятиями.

Отмечается, что подписание таких соглашений очень важно для компаний-резидентов ОЭЗ, так как они экспортируют продукцию более чем в 100 стран.

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#мининвест мо
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#китай
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Из-за снижения урожая стоимость сельхозпродукции может подорожать на 10%
27 сентября 2024, 19:10

Фото: iStock/BitsAndSplits

«Русагротранс» проинформировал, что сбор зерна в России по итогам 2024 года уменьшится до 124,2 млн тонн. Из-за этого поднимутся цены на сельхозпродукцию до 10%. Об этом сообщил агроэксперт Игорь Абакумов.
«Поставщики предметов питания уже информировали торговые предприятия о том, что в скором времени произойдёт рост цен примерно на 5-10%, не исключив, что повышение может быть и ещё выше указанного. Кроме того, эксперт сразу же предупредил, что на данный момент всё больше увеличиваются траты на перевозку, электрическую энергию, газовые ресурсы и дизельное топливо», — рассказал Абакумов в беседе с Pravda.ru.

Он напомнил, что из-за заморозков в конце весны и последующей засухи в России пострадал сбор пшеницы. Однако, по словам эксперта, паниковать не стоит, так как количество урожая уменьшилось не существенно.

Абакумов добавил, что повышения стоимости других продуктов ожидать не стоит. Но он предупредил о повышении цен на молочную продукцию и яйца. Хлеб дорожать не будет, заключил эксперт.

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Компании малого и среднего бизнеса Подмосковья представили продукцию в Азербайджане
Компании малого бизнеса Подмосковья представили продукцию в Азербайджане
27 сентября 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятия малого и среднего бизнеса из Московской области стали участниками многоотраслевой бизнес-миссии в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Регион представляли предприятия, активно развивающие экспортные каналы сбыта и планирующие выход на азербайджанский рынок. Среди них кондитерская фабрика из Дмитрова «КФ Сокол», производитель насосов из Долгопрудного «Курс консалтинг», предприятие высокотехнологичных термоэластопластов из Химок «Полимеральянс», производитель ароматов для дома из Видного «Фирма Орлан» и другие», – рассказали в министерстве.
Участники не только презентовали продукцию местным потребителям, но и наладить деловые контакты на двусторонних и многосторонних встречах. Всего было проведено более 90 встреч, на переговорах присутствовали ключевые игроки рынка Азербайджана.

Аренду площадей для мероприятия, поиск и подбор иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров профинансировал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Обо всех услугах фонда можно узнать на сайте.

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#мсп
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#московская область
#мининвест мо
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Московская область стала лидером по производству зефира в России
27 сентября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковье занимает лидирующие позиции по производству зефира в Центральном федеральном округе и в России, выпуская 25,8% от общего объёма этого вида сладости в ЦФО и 11,9% – в стране. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«За семь месяцев этого года объём производства в регионе зефира превысил 4 тыс. тонн. Это почти на 2 тыс. тонн больше объёмов производства такого же периода прошлого года», – уточнили в ведомстве.
Основными производителями зефира там назвали ООО «Конфаэль Коллекция», Кондитерскую фабрику «Сокол», предприятия «Первый шоколатье» и «Коломенский». Там производят яблочный зефир трех видов: ванильный, классический, а также со вкусом ванили и малины.

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#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
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«Жилфонд»: первоначальный взнос по ипотеке на вторичном рынке вырос до 53%
27 сентября 2024, 13:39

Фото: iStock/Evkaz

В России значительно увеличился размер первоначального взноса по ипотеке до 53% от стоимости приобретаемой недвижимости при покупке квартиры на вторичном рынке. Такие данные приводятся в исследовании компании «Жилфонд».
Результаты исследования публикует «Газета.Ru». По данным издания, с начала текущего года россияне в среднем брали в ипотеку 60% от стоимости квартиры. При этом уже в июле и августе этот показатель снизился до 54%, а в сентябре упал до 47%.

«Медианная средняя сумма по всем регионам колеблется на уровне 4,2—4,3 млн рублей. При этом постоянно снижается доля стоимости квартиры, которую покупатели готовы закрывать за счет кредитования. Если в прошлом году это было порядка 70% для готового жилья, с начала 2024 года до июльского повышения ключевой ставки — в среднем 60%, в июле и августе 53—54%, а в сентябре уже 47%», — рассказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Таким образом, люди хотят уменьшить сумму ипотеки, чтобы ежемесячные платежи были меньше. Однако россияне не отказываются от покупки жилья, что указывает на сохранение на рынке покупателей, тех, кто действительно остро нуждается в решении жилищного вопроса.

При этом при покупке квартир на первичном рынке люди берут в ипотеку порядка 70% от стоимости объекта, внося в качестве первоначального взноса порядка 25-30%. Этот показатель обусловлен тем, что почти половина сделок с новостройками проходит с привлечением семейной ипотеки и других программ льготного кредитования.

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