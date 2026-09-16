В Татарстане отметили зарубежные инвестиции в регион

16 сентября 2026, 20:16

Зарубежные инвестиции вложили в восемь районов Татарстана

Фото: istockphoto/Alex Cristi

Восемь районов Татарстана привлекли иностранные инвестиции по итогам первых шести месяцев 2026 года. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на пресс-конференции.





Среди территорий, получивших зарубежные вложения, — Елабуга, Набережные Челны, Казань, Высокогорский, Сабинский, Зеленодольский, Верхнеуслонский и Нижнекамский районы, пишет «Татар-информ». По словам Минуллиной, в республике наблюдается рост иностранных инвестиций в сельском хозяйстве. Она связала это с системными мерами в конгрессно-выставочной деятельности, привлечением иностранных партнеров и проведением крупномасштабных мероприятий.





«Сегодня мы уже видим результат этой работы в экономике», — добавила руководитель агентства.