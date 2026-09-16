В Татарстане отметили зарубежные инвестиции в регион
Зарубежные инвестиции вложили в восемь районов Татарстана
Восемь районов Татарстана привлекли иностранные инвестиции по итогам первых шести месяцев 2026 года. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на пресс-конференции.
Среди территорий, получивших зарубежные вложения, — Елабуга, Набережные Челны, Казань, Высокогорский, Сабинский, Зеленодольский, Верхнеуслонский и Нижнекамский районы, пишет «Татар-информ». По словам Минуллиной, в республике наблюдается рост иностранных инвестиций в сельском хозяйстве. Она связала это с системными мерами в конгрессно-выставочной деятельности, привлечением иностранных партнеров и проведением крупномасштабных мероприятий.
«Сегодня мы уже видим результат этой работы в экономике», — добавила руководитель агентства.На фоне общероссийской статистики показатели Татарстана выглядят заметно лучше. По данным Росстата, в первом полугодии 2026 года инвестиции в основной капитал в России снизились на 9,9% и составили 16,2 трлн рублей. Положительная динамика зафиксировалась лишь в 23 из 89 регионов, включая Татарстан.
В республике объем инвестиций достиг почти 778 млрд рублей, увеличившись на 0,5% по сравнению с январем–июнем 2025 года. Татарстан стал единственным регионом Приволжского федерального округа, где показатель вырос: в целом по ПФО инвестиции сократились на 15,4%.