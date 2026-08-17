«Геймеры — новое поколение»: в Татарстане призвали заниматься играми и дронами
Чекашов: геймеры в будущем будут управлять страной
Президент Федерации компьютерного спорта Татарстана Евгений Чекашов назвал геймеров новым поколением интеллектуалов. Об этом он заявил на открытии первого этапа чемпионата по беспилотным системам на Кубок Раиса Татарстана, передаёт «Татар-информ».
По словам Чекашова, современные игроки способны быстро обрабатывать большое количество информации и одновременно решать несколько задач.
«Кто такие геймеры? Это новое поколение интеллектуалов, которые завтра будут управлять нашей страной. Это ребята, которые могут решать многозадачные вопросы за короткий промежуток времени. Именно это необходимо сейчас в наших реалиях», — заявил он.Чекашов также призвал участников соревнований развивать сразу два направления — компьютерный спорт и беспилотные технологии.
«Поэтому я всех вас призываю заниматься геймингом, заниматься дронами», — добавил глава федерации.Чемпионат по беспилотным технологиям проходит в Казани. Первый этап соревнований посвящён дисциплине «мобильный гейминг»: команды соревнуются в популярной мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang.