«Геймеры — новое поколение»: в Татарстане призвали заниматься играми и дронами

17 августа 2026, 17:05

Чекашов: геймеры в будущем будут управлять страной

Фото: Istock / EKKAPHAN CHIMPALEE

Президент Федерации компьютерного спорта Татарстана Евгений Чекашов назвал геймеров новым поколением интеллектуалов. Об этом он заявил на открытии первого этапа чемпионата по беспилотным системам на Кубок Раиса Татарстана, передаёт «Татар-информ».





По словам Чекашова, современные игроки способны быстро обрабатывать большое количество информации и одновременно решать несколько задач.





«Кто такие геймеры? Это новое поколение интеллектуалов, которые завтра будут управлять нашей страной. Это ребята, которые могут решать многозадачные вопросы за короткий промежуток времени. Именно это необходимо сейчас в наших реалиях», — заявил он.

«Поэтому я всех вас призываю заниматься геймингом, заниматься дронами», — добавил глава федерации.