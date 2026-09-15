В Татарстане самозапрет на кредиты оформили 767 тысяч жителей
Первый заместитель министра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев сообщил, что самозапрет на оформление кредитов установили уже 767 тысяч жителей республики.
В беседе с «Татар-информом» он уточнил, что 78 тысяч человек воспользовались услугой через многофункциональные центры. По словам Яковлева, эта мера помогает защититься от попыток оформить заем дистанционно с помощью чужих данных.
Жители республики могут проверить на портале Госуслуг число SIM-карт, зарегистрированных на их имя. Сервис позволяет ограничить оформление и продажу новых номеров без личного присутствия владельца.
Дополнительной защитой станет внимательное отношение к звонкам и сообщениям от незнакомцев. Мошенники нередко представляются сотрудниками банков, госорганов или операторов связи и пытаются узнать коды из СМС, данные банковской карты или пароль от Госуслуг. Настоящие организации не просят сообщать такую информацию по телефону — при сомнениях лучше самостоятельно перезвонить по официальному номеру.
Также стоит использовать сложные уникальные пароли и подключить двухфакторную аутентификацию во всех важных сервисах, особенно в банковских приложениях и на Госуслугах. Не следует переходить по подозрительным ссылкам из сообщений, устанавливать приложения из непроверенных источников и передавать доступ к телефону или экрану незнакомым людям.
Полезно регулярно проверять операции по банковским картам, список оформленных SIM-карт и уведомления в личном кабинете Госуслуг. Если возникло подозрение на мошенничество, нужно сразу заблокировать карту через приложение или банк, сменить пароли и обратиться в полицию. Быстрая реакция помогает снизить риск потери денег и персональных данных.
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