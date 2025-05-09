В Татарстане увеличилось потребление электроэнергии

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Потребление электроэнергии в Татарстане в апреле увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 2,92 млрд кВт*ч, рост связан промышленным производством.
«Потребление электроэнергии нарастили предприятия нефтепереработки и нефтедобычи, автопрома, производители электрооборудования, а также тепловые электростанции (на собственные нужды)», — рассказал изданию «Татар-информ» директор регионального диспетчерского управления Татарстана Андрей Большаков.Выросло и производство электроэнергии. В частности. кратный рост выработки электричества в апреле произошёл на Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ, Нижнекамской ГЭС «Татэнерго», а также на Лемаевской парогазовой установке на «Нижнекамскнефтехиме».
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Лев Каштанов