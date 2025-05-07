В Подмосковье после циклона устранили все нарушения в основной сети 6-110 кВ

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Сотрудники компании «Россети Московский регион» полностью завершили восстановительные работы на энергообъектах основой сети 6-110 кВ. Именно они в основном обеспечивают электроснабжение населённых пунктов, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
«Целиком закончены в том числе работы по восстановлению высоковольтной сети напряжением 6-10 кВ в наиболее пострадавшем Дмитровском городском округе. Помимо этого, специалисты энергокомпании продолжают отрабатывать индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ, которая непосредственно обеспечивает электроснабжение жилых домов. Компания помогает в организации и проведении ремонтных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство», – отметили в ведомстве.В министерстве добавили, что по сетям 0,4 кВ напряжение подаётся либо по основной схеме, либо по резервной. Передвижные электростанции позволяют подавать электричество в дома жителей до окончания основных работ на электросетях.
Бригады энергетиков продолжат круглосуточно работать до полного устранения последствий рекордного майского циклона и восстановления электроснабжения всех пострадавших от непогоды потребителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что в ночь на 2 мая из-за аномального снегопада и сильного ветра в регионе упало много деревьев, они повредили ЛЭП. В Подмосковье были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Нарушения электроснабжения затронули более 26 тыс. человек. Последствия непогоды ликвидировали более 200 аварийных бригад.
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Лора Луганская