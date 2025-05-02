Возможен перерасчёт за услуги ЖКХ после майских праздников

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После завершения майских праздников жители Москвы смогут воспользоваться возможностью снижения сумм в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Согласно правилам, если квартира была пуста в течение нескольких дней, владельцы жилья вправе подать заявление на перерасчёт платежей за водоснабжение, электричество, газ, водоотведение и вывоз мусора.
Российское издание «Лайф» отмечает, что для оформления перерасчёта необходимо представить управляющей компании документальные подтверждения своего отсутствия, такие как билеты на транспорт или бронирование гостиниц. Важно отметить, что эта процедура доступна лишь для тех услуг, оплата которых осуществляется не по показаниям индивидуальных приборов учета.
Подать заявку на перерасчёт возможно в течение месяца после возвращения домой, однако задолженность по коммунальным платежам должна быть погашена заранее, иначе будут начислены штрафные санкции. Перерасчёт отразится в следующей квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
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Подать заявку на перерасчёт возможно в течение месяца после возвращения домой, однако задолженность по коммунальным платежам должна быть погашена заранее, иначе будут начислены штрафные санкции. Перерасчёт отразится в следующей квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
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Дарья Осипова