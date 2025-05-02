Возможен перерасчёт за услуги ЖКХ после майских праздников

Православные христиане 3 мая чтят память преподобного Феодора Трихина, который в народном календаре получил название Фёдор Неводник. В этот день «Радио 1» расскажет о том, что можно и нельзя делать, а также поделится народными приметами, связанными с Фёдоровым днем.