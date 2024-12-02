Эксперты назвали самые частые причины увольнений россиян

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В стране 35% россиян уволились с прежней работы по причине отказа руководства повышать зарплату, пишет ТАСС, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении исследования сервиса «Работа.ру» и специалистов «Сбераналитики».
Указывается, что еще 34% ушли из-за выгорания и стресса. Помимо этого, 24% не видели возможности построить карьеру и никаких перспектив. Также 18% конфликтовали с коллегами и руководством.
Проводить больше времени в кругу семьи захотели 17% опрошенных, 12% хотят работать ближе к дому.
Кроме того, 8% еще ни разу не увольнялись, а 6% уходят по причине переезда в другой город или страну.
Отмечается, что возрастная категория от 18 до 34 лет в 48% случаев уходила в связи со стрессами и только в 29% из-за отказа в повышении зарплаты.
По данным еще одного опроса, проведенного в октябре, сгоряча уходили 32%, чаще это были мужчины, 75% из ушедших сгоряча не пожалели.
А другое исследование выявило, что практически 40% россиян посчитали смену работы единственной возможностью вырасти в зарплате.
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Проводить больше времени в кругу семьи захотели 17% опрошенных, 12% хотят работать ближе к дому.
Кроме того, 8% еще ни разу не увольнялись, а 6% уходят по причине переезда в другой город или страну.
Отмечается, что возрастная категория от 18 до 34 лет в 48% случаев уходила в связи со стрессами и только в 29% из-за отказа в повышении зарплаты.
По данным еще одного опроса, проведенного в октябре, сгоряча уходили 32%, чаще это были мужчины, 75% из ушедших сгоряча не пожалели.
А другое исследование выявило, что практически 40% россиян посчитали смену работы единственной возможностью вырасти в зарплате.
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Никита Кротов