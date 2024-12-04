Карьерный консультант рассказал, как строить карьеру в любой профессии

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«Сейчас можно сразу начинать работать по специальности. Пусть это будет не сразу серьёзная должность, но стажёром можно прийти. Если вы пять лет учились бесплатно, почему бы ещё два-три месяца не поработать без оплаты?», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Валинуров отметил, что важно определиться со сферой деятельности, а после устраиваться, не обращая внимания на должность.
«Если вы хотите работать в крупной производственной компании, то пусть и ваше первое место работы будет в такой компании. И неважно, в какой должности, в каком статусе — просто нужно туда прийти и начать общаться с этим окружением», — пояснил он.Читайте также:
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