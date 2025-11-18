В Татарстане зарплаты сотрудников без опыта работы начинаются от 30 тысяч
Уровень средней заработной платы для специалистов без опыта работы в Татарстане варьируется от 30 до 63,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Центра занятости населения.
Как пишет «Татар-информ», наиболее высокие зарплаты для новичков зафиксированы в добывающей отрасли — 63,5 тысячи рублей. Следом идут строительство (59 тысяч рублей), транспорт и логистика (56,2 тысячи рублей), а также обрабатывающие производства (55,4 тысячи рублей).
В Центре занятости уточнили, что для выхода на начальный доход в новой профессиональной сфере соискателю необходимо проработать около шести месяцев. Достижение среднего уровня дохода по профессии потребует одного-двух лет, а для выхода на высокий доход при условии постоянного профессионального развития уйдёт от трёх до пяти лет.
