В Татарстане зарплаты сотрудников без опыта работы начинаются от 30 тысяч

18 ноября 2025, 17:44

Фото: iStock/Vera Akulenok

Уровень средней заработной платы для специалистов без опыта работы в Татарстане варьируется от 30 до 63,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Центра занятости населения.