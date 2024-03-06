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В торговой войне Киева и Варшавы победителем оказалась Россия

06 марта 2024, 12:04
Фото: istockphoto/Nebasin

Фото: istockphoto/Nebasin

Суровые торговые войны, развернувшиеся между Украиной и Польшей, оказались крайне выгодными для российской стороны. Настоящим победителем из этого противостояния вышел президент России Владимир Путин.
Такое мнение высказали обозреватели американского издания Politico. При этом, отмечается в публикации, Москва никак не провоцировала ситуацию на польско-украинской границе. Из-за блокировки украинских грузов в Киеве стали упрекать Польшу, что она не пропускает зерно с Украины, при этом российские товары на миллионы евро беспрепятственно следуют через польские границы.

В материале также привели слова польского премьер-министра Дональда Туска, который на прошлой неделе попытался возложить вину за проблемы фермеров на Россию и призвал на уровне ЕС запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции. Однако автор статьи напомнил, что не далее как в январе с подобной инициативой выступала Латвия, но не была поддержана другими странами, которые заявили, что это слишком дорого им обойдётся.


Издание напоминает, что продовольственные товары, в отличие от энергоносителей и некоторой другой продукции, не входят в санкционные списки. Страны ЕС, например, Испания или Италия, как и раньше, выступают крупными покупателями российского продовольствия. А ситуация на польско-украинской границе вбило настоящий клин между странами, заключают авторы публикации.

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#ес
#польша
#украина
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В Подмосковье заработает новое производство косметики
06 марта 2024, 12:20

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Компания «Миксит» приступила к оснащению нового производства косметики в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
На предприятии в настоящий момент проводят ремонтные работы и оно начнет работать в полную мощность во второй половине этого года.

«Строительство и запуск нового предприятия в городском округе Солнечногорск осуществляется при поддержке Фонда развития промышленности РФ (ФРП), который предоставил компании «Миксит» льготный заем в размере 217,5 млн рублей. На новой площадке будет создано более 100 рабочих мест, а с учетом работников склада количество составит порядка 300 человек.Компания рассчитывает запустить предприятие на полную мощность в IV квартале этого года», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на новом заводе будут производить бытовую химию, пеномоющие средства и уходовую косметику.

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#подмосковье
#солнечногорск
#предприятие
#екатерина зиновьева
#косметика
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В Подмосковье закупили более 41 тысячи тонн удобрений для полевых работ
06 марта 2024, 11:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 41 тысячи тонн минеральных удобрений для сезонных полевых работ закуплено в Московской области, контракты заключены на поставку ещё 34 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общая обеспеченность Подмосковья минеральными удобрениями сегодня составляет 63%. Выйти на максимальный уровень готовности планируем в апреле», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Он уточнил, что для весенних полевых работ предприятиям АПК сейчас нужна больше всего аммиачная селитра, сульфат аммония, диаммофоска и азофоска. Наиболее активно минеральные удобрения закупают в следующих пяти округах региона: Лотошине, Коломне, Ступине, Зарайске и в Серебряных Прудах.

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Миллиардер Антипов оспаривает передачу акций ЧЭМК государству
06 марта 2024, 10:30

Фото: istockphoto/photllurg

Основатель и владелец промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) Юрий Антипов оспорил передачу государству некоторых активов предприятия. Апелляционная жалоба от олигарха и его супруги Людмилы Антиповой зарегистрирована 5 марта.
Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Кроме того, в суд поступили ходатайства от входящих в группу АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» об отмене обеспечительных мер.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к супругам Антиповым об истребовании в пользу государства акций трёх указанных предприятий. В рамках рассмотрения иска суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, а также акции упомянутых заводов.

Группа ЧЭМК — это крупнейший производитель ферросплавов в России. На его долю приходится около 80% всего рынка данной продукции.

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#суд
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#информация
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Правительство Латвии утвердило перечень запрещённых к ввозу товаров из России
06 марта 2024, 06:24

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Правительство Латвии утвердило список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости. Запрет, касающийся сельскохозяйственной и кормовой продукции, имеющей российское или белорусское происхождение, вступает в силу с 8 марта и действует до 1 июля 2025 года, с возможностью его продления.
«Постановление устанавливает запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии, а также третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или белорусское происхождение», — сообщила позднее пресс-служба российского правительства.

В список запрещенных продуктов вошли овощи и корнеплоды, яблоки, арбузы, дыни, ананасы, орехи и другие фрукты и ягоды. Кроме того, там оказались пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес и ячмень, корма для животных, мука и гранулы из мяса и мясных и рыбных субпродуктов.
При этом в 2023 году девять десятых всего латвийского импорта из РФ составляли корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.

В начале февраля 2024 года в Латвии прошли протесты фермеров, требующих запрета на импорт и транзит товаров из России и Белоруссии.

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#товары
#запрет
#импорт
#россия
#белоруссия
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Сбор повышает ставки по вкладам в юанях с 6 марта
Сбер с 6 марта повышает процентные ставки по вкладам в юанях
06 марта 2024, 01:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сбер с 6 марта вновь повышает процентные ставки по вкладам в юанях, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
Процентная ставка зависит от срока хранения вклада и увеличивается до одного процентного пункта; при открытии вклада на один год на сумму 1 млн юаней доход составит 4,07% годовых (с учетом капитализации процентов) – максимальный доход по вкладам в юанях. Проценты по вкладам начисляются ежемесячно. Ранее максимальная процентная ставка по вкладам, открываемым на три года, составляла 3,52 % годовых.

Сроки вкладов «в юанях» варьируются от одного месяца до трех лет. Минимальная сумма вклада – 10 000 юаней. Открыть вклад можно в СберБанк Онлайн или в любом отделении Сбера. Покупать юани заранее не обязательно.

Ранее Сбербанк приостановил процесс принятия заявок на IT-ипотеку.

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#валюта
#сбербанк
#сбережения
#вклады
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ТАСС: Суд в Адыгее конфисковал российские активы Коломойского* и его партнёров
06 марта 2024, 01:18

Фото: РИА Новости/Михаил Маркив

Кошехабльский районный суд Адыгеи запретил деятельность украинского бизнесмена Игоря Коломойского (включён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) и его партнёров в РФ, а также обратил их активы в доход российского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Республики Адыгея.
Запрет деятельности Коломойского*, как заявили в суде, «вызван осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооруженных формирований Украины».

Тем самым суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Игорю Коломойскому* и связанным с ним лицам (Павлу Шитову и компании JKX Oil & Gas Ltd) о запрете деятельности их объединения в связи с финансированием ВСУ и об обращении принадлежащего им имущества в доход РФ.

В казну Российской Федерации теперь пойдут все активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг — Юг». В федеральную собственность взыскали 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг — Юг» стоимостью свыше 5 млрд рублей, а также здание и шесть помещений в центре Москвы и 494 земельных участка в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях стоимостью в 6 млрд рублей.

В настоящее время Игорь Коломойский* находится под арестом в Украине, где его обвиняют в мошенничестве, незаконном выводе средств за границу и отмывании денег. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена и еще 5 лиц, которые связаны с Приватбанком и обвиняются в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более 249 млн долларов). Коломойский* был крупнейшим акционером украинского банка до 2016 года.

Украинский лидер Владимир Зеленский в июле 2022 года лишил украинского бизнесмена гражданства, не сделав при этом никаких официальных заявлений. Кроме того, офис президента Украины отказался обнародовать соответствующий указ, сославшись на «конфиденциальность информации».

В свою очередь Игорь Коломойский лишение гражданства отрицал и продолжал предъявлять украинский паспорт. Однако в материалах уголовного дела о нём говорится как о гражданине Израиля, лишённом гражданства Украины.

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*внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
#суд
#имущество
#конфискация
#бизнесмен
#украина
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Правительство одобрило продажу «Яндекса» консорциуму российских инвесторов
«Ведомости»: Продажа «Яндекса» инвесторам из России одобрена правительством
06 марта 2024, 00:29

Фото: iStock/Evgeniy_Grishchenko

Российское правительство одобрило продажу «Яндекса» консорциуму отечественных инвесторов. Об этом газете «Ведомости» рассказали сразу двое собеседников, знакомых с ходом обсуждения сделки.
По сообщению издания, кабмином была одобрена группа сделок по приобретению 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V.

Нидерландская Yandex N.V. продает российский бизнес «Яндекса» за 475 миллиардов рублей, покупателем стал консорциум частных инвесторов. Об этом ранее сообщили в самой компании. Это — цена уже с учетом 50% скидки от рыночной стоимости, которая предусматривается в соответствии с требованиями правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

23 января сообщалось, что российское МКАО стало владельцем главного юридического лица Яндекса в России, сменив нидерландский Yandex N.V. Международная компания акционерное общество теперь имеет долю ООО «Яндекс» в размере 99,999%.

Как заявил позднее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, «Яндекс» является одной из крупнейших компаний в области высоких технологий и имеет множество перспектив. К тому же, организация предоставляет работу большому количеству россиян, а молодёжь мечтает устроиться туда на работу. В связи с этим, все договорённости о продаже поддерживаются властями, и немаловажно, что владельцем остаётся российский менеджмент компании,

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#продажа
#инвесторы
#яндекс
#компании
#правительство
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Путин предоставил «Газпрому» право частично скрывать корпоративную информацию
Путин разрешил «Газпрому» частичное нераскрытие корпоративной информации
05 марта 2024, 23:30

Фото: iStock/Baloncici

Президент России Владимир Путин расширил список компаний, имеющих право не раскрывать в полном объеме корпоративную информацию, к ним, в частности, присоединились «Газпром» и дочерние структуры, Газпромбанк, «Газпромнефть», ГЭХ, «Мосэнерго», сообщает ТАСС.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список было включено 48 юридических лиц. Помимо перечисленных компаний, в перечень вошли региональные подразделения «Газпром газораспределение» и «Газпром трансгаз», ряд нефтеперерабатывающих заводов (в том числе московский и омский), а также несколько предприятий «Газпромнефти».

В список также были включены МОЭК и петербургские «Территориальная генерирующая компания № 1» и «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Ранее российский лидер принял участие в открытии новых производственных объектов агропромышленного комплекса.

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#газпром
#владимир путин
#указ
#информация
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Российские виноделы нашли способ противостоять НАТО
Виноделы РФ потребовали ввести таможенную пошлины на вина из стран НАТО в 200%
05 марта 2024, 23:02

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Российские виноделы обратились в правительство и Госдуму с просьбой ввести таможенную пошлину на вина из стран НАТО в размере 200%, передает РИА Новости слова генерального секретаря Ассоциации российских виноделов (АВВР) Алексея Плотникова.
По словам Плотникова, такие меры направлены на защиту отечественной винодельческой отрасли.

Производители вина также предложили бороться с грузинской продукцией.

В настоящее время в России повышены таможенные пошлины (в 20%) на вино из недружественных стран.

Ранее сообщалось, что крупнейший поставщик абхазского вина в Россию временно приостановил свою деятельность.

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#вино
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#правительство
#госдума
#алкоголь
#нато
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