В торговой войне Киева и Варшавы победителем оказалась Россия

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Суровые торговые войны, развернувшиеся между Украиной и Польшей, оказались крайне выгодными для российской стороны. Настоящим победителем из этого противостояния вышел президент России Владимир Путин.
Такое мнение высказали обозреватели американского издания Politico. При этом, отмечается в публикации, Москва никак не провоцировала ситуацию на польско-украинской границе. Из-за блокировки украинских грузов в Киеве стали упрекать Польшу, что она не пропускает зерно с Украины, при этом российские товары на миллионы евро беспрепятственно следуют через польские границы.
В материале также привели слова польского премьер-министра Дональда Туска, который на прошлой неделе попытался возложить вину за проблемы фермеров на Россию и призвал на уровне ЕС запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции. Однако автор статьи напомнил, что не далее как в январе с подобной инициативой выступала Латвия, но не была поддержана другими странами, которые заявили, что это слишком дорого им обойдётся.
Издание напоминает, что продовольственные товары, в отличие от энергоносителей и некоторой другой продукции, не входят в санкционные списки. Страны ЕС, например, Испания или Италия, как и раньше, выступают крупными покупателями российского продовольствия. А ситуация на польско-украинской границе вбило настоящий клин между странами, заключают авторы публикации.
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В материале также привели слова польского премьер-министра Дональда Туска, который на прошлой неделе попытался возложить вину за проблемы фермеров на Россию и призвал на уровне ЕС запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции. Однако автор статьи напомнил, что не далее как в январе с подобной инициативой выступала Латвия, но не была поддержана другими странами, которые заявили, что это слишком дорого им обойдётся.
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Александр Бойцов