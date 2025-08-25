В ЦБ думают об ограничении выплаты бонусов менеджерам
ЦБ планирует вводить ограничения на выплату бонусов менеджерам банков при ухудшении их финансового состояния и рассматривает возможность механизма возврата уже выплаченных премий, следует из документа «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора» на сайте регулятора.
В материале говорится, что во второй половине 2025 года Центробанк намерен подготовить концепцию ограничений выплат бонусов руководству кредитных организаций в случае ухудшения их финансовых показателей. Также регулятор оценит целесообразность внедрения механизма clawback — возвращения ранее выплаченных вознаграждений; сроки реализации будут определены дополнительно.
Документ напоминает, что в условиях санкций ЦБ временно обнулил надбавки к требованиям по достаточности капитала и надбавки за системную значимость, при этом установлен пятилетний план их восстановления. Уже действуют ограничения на выплату дивидендов и премий в тех банках, которые не выполняют установленные надбавки.
В то же время ограничений на выплаты из фонда оплаты труда пока нет, поэтому регулятор разрабатывает дополнительные меры, чтобы усилить мотивацию менеджмента поддерживать финансовую устойчивость банков.
Читайте также: