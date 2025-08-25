В ЦБ думают об ограничении выплаты бонусов менеджерам

25 августа 2025, 17:37

ЦБ думает ограничить выплату бонусов менеджерам при ухудшении финположения

Фото: istockphoto/hank5

ЦБ планирует вводить ограничения на выплату бонусов менеджерам банков при ухудшении их финансового состояния и рассматривает возможность механизма возврата уже выплаченных премий, следует из документа «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора» на сайте регулятора.