В ЦБ опровергли информацию СМИ об изменениях условий переводов через СБП с 1 мая
Центральный банк опроверг распространившуюся в Telegram-каналах и ряде СМИ информацию о введении платы за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) для граждан и бизнеса с 1 мая.
Как пишет РИА Новости, в регуляторе подчеркнули, что все действующие тарифы остаются без изменений. Для россиян по-прежнему действует бесплатный лимит в размере до 100 тысяч рублей в месяц.
При этом с 1 мая вступает в силу новая редакция тарифов на перечисление средств, которые уплачивают клиенты Банка России в СБП. В ЦБ уточнили, что изменения носят исключительно технический и уточняющий характер.
Ранее принятые правила сведут в единый документ, вместо прежних формулировок будет использоваться термин «клиент Банка России», а также добавят пояснение по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Читайте также: