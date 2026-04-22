Достижения.рф

В ЦБ опровергли информацию СМИ об изменениях условий переводов через СБП с 1 мая

Фото: istockphoto/Aleks_G

Центральный банк опроверг распространившуюся в Telegram-каналах и ряде СМИ информацию о введении платы за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) для граждан и бизнеса с 1 мая.



Как пишет РИА Новости, в регуляторе подчеркнули, что все действующие тарифы остаются без изменений. Для россиян по-прежнему действует бесплатный лимит в размере до 100 тысяч рублей в месяц.

При этом с 1 мая вступает в силу новая редакция тарифов на перечисление средств, которые уплачивают клиенты Банка России в СБП. В ЦБ уточнили, что изменения носят исключительно технический и уточняющий характер.

Ранее принятые правила сведут в единый документ, вместо прежних формулировок будет использоваться термин «клиент Банка России», а также добавят пояснение по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0