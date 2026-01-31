Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «блокировкой» счета из-за СБП

31 января 2026, 03:02

Мошенники начали пугать россиян «блокировкой» счета за частые переводы через СБП

Фото: iStock/BrianAJackson

Эксперты предупреждают о новой волне мошенничества в феврале. Злоумышленники могут пугать россиян блокировкой счетов из-за якобы аномального количества переводов через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.