Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «блокировкой» счета из-за СБП
Эксперты предупреждают о новой волне мошенничества в феврале. Злоумышленники могут пугать россиян блокировкой счетов из-за якобы аномального количества переводов через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Целью аферистов становятся клиенты банков, которые активно пользовались СБП в период праздников. Мошенники звонят или присылают SMS, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, и утверждают, что в январе со счета совершалось подозрительно много операций.
Для «подтверждения» личности они требуют назвать код из SMS или перевести деньги на специальный «проверочный» счет. Жертвы часто верят в эту схему в феврале, так как на самом деле совершали огромное количество переводов месяцем ранее.
Если поступил странный звонок, надо сразу положить трубку и включить уведомления обо всех операциях в приложении банка. Можно также связаться с его сотрудниками.
