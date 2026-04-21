Россиянам напомнили об изменениях при переводах через СБП с лета 2026 года
С 1 июля 2026 года при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) указание ИНН станет обязательным. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам юриста, банки будут автоматически подставлять ИНН клиентов при переводах — вручную ничего вводить не придётся. Обновить данные в приложении потребуется только тем, у кого нет ИНН. Нововведение коснётся как переводов между физическими лицами, так и переводов от юридических лиц.
Хаминский отметил, что ИНН остаётся неизменным на протяжении жизни, в отличие от паспорта или номера телефона. Это позволит системе мгновенно распознавать дропперов (злоумышленников, которые обналичивают похищенные деньги) даже в новом банке, делая цепочки переводов прозрачными для регулятора. Для добросовестных граждан ничего не изменится, при этом борьба с мошенниками станет эффективнее.
Читайте также: