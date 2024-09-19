В ЦБ подготовили проект по комплексному урегулированию долгов по кредитам

В течение четырех лет среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, включая премии и надбавки) увеличатся на 35%. Об этом информируют «Ведомости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России, подготовленный Минэкономразвития.