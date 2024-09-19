В ЦБ подготовили проект по комплексному урегулированию долгов по кредитам

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В РФ может начать работу обязательная процедура так называемого «комплексного урегулирования» долгов по кредитам, пишет РБК, ссылаясь на представителя ЦБ РФ Алексея Чиркова.
Таким образом заемщики, которые допустили просрочки, получат возможность оформить единое соглашение по реструктуризации долга со всеми кредиторами. Процедуру смогут проводить банки, госкорпорация «Дом.РФ», профессиональные коллекторские агентства, а также микрофинансовые организации.
Предполагается, что кредиторы предложат должнику некий план работы с задолженностью. Например, отсрочку платежей, реструктуризацию, отмену пени, штрафных санкций или даже частичное списание задолженности. Пока такое соглашение будет разрабатываться (до 30 дней), никто из кредиторов не может обратиться в суд.
Информация о переговорах сторон будет видна в кредитной истории.
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Предполагается, что кредиторы предложат должнику некий план работы с задолженностью. Например, отсрочку платежей, реструктуризацию, отмену пени, штрафных санкций или даже частичное списание задолженности. Пока такое соглашение будет разрабатываться (до 30 дней), никто из кредиторов не может обратиться в суд.
Информация о переговорах сторон будет видна в кредитной истории.
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Никита Кротов