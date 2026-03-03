Россиянам рассказали о досрочных выплатах пенсий, зарплат и пособий в марте
Депутат Госдумы Алексей Говырин разъяснил порядок начисления социальных выплат в марте 2026 года с учётом празднования Международного женского дня.
В беседе с RT Говырин отметил, что нерабочие дни продлятся с 7 по 9 марта.
«Для всех, кто ждёт зарплату, пенсию или детские пособия в эти даты, работает одно общее правило. Если день выплаты попал на выходной или праздник, деньги должны прийти заранее, а не после праздников», — заявил депутат.Политик подчеркнул, что работодателям нужно выдать зарплату 6 марта, если срок выпадает на 7–9 марта, перенос на 10-е число незаконен. Говырин сообщил, что детские пособия за февраль поступят 3, 5 и 6 марта.
Новые выплаты, по его словам, назначат в течение пяти рабочих дней. Депутат добавил, что пенсии перечисляют по региональным графикам. При совпадении с праздником дату сдвигают на более ранний срок.