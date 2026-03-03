Россиянам рассказали о досрочных выплатах пенсий, зарплат и пособий в марте

03 марта 2026, 20:57

Фото: Istock/cherdchai chawienghong

Депутат Госдумы Алексей Говырин разъяснил порядок начисления социальных выплат в марте 2026 года с учётом празднования Международного женского дня.





В беседе с RT Говырин отметил, что нерабочие дни продлятся с 7 по 9 марта.

«Для всех, кто ждёт зарплату, пенсию или детские пособия в эти даты, работает одно общее правило. Если день выплаты попал на выходной или праздник, деньги должны прийти заранее, а не после праздников», — заявил депутат.