В ЦБ назвали новые признаки мошеннических операций

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Центральный банк (ЦБ) России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Ранее таких признаков было всего три. Окончательно подготовленный план противодействия мошенническим переводам вступит в силу с 25 июля.
Среди новых критериев появилась обязательная проверка счета получателя на предмет наличия ранее совершенных мошеннических переводов. Вторым критерием служит информация о наличии возбужденного дела в отношении получателя.
Последний признак заключается в проверке смс-сообщений и звонков отправителя от соответствующего оператора связи. Так, банк может приостановить перевод средств если у клиента перед этими была зафиксирована подозрительная телефонная активность.
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Среди новых критериев появилась обязательная проверка счета получателя на предмет наличия ранее совершенных мошеннических переводов. Вторым критерием служит информация о наличии возбужденного дела в отношении получателя.
Последний признак заключается в проверке смс-сообщений и звонков отправителя от соответствующего оператора связи. Так, банк может приостановить перевод средств если у клиента перед этими была зафиксирована подозрительная телефонная активность.
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Олег Дикий