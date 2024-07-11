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В ЦБ назвали новые признаки мошеннических операций

ЦБ РФ: для банков расширен перечень признаков мошеннических переводов
11 июля 2024, 14:52
Фото: IStock/Diy1

Фото: IStock/Diy1

Центральный банк (ЦБ) России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Ранее таких признаков было всего три. Окончательно подготовленный план противодействия мошенническим переводам вступит в силу с 25 июля.

Среди новых критериев появилась обязательная проверка счета получателя на предмет наличия ранее совершенных мошеннических переводов. Вторым критерием служит информация о наличии возбужденного дела в отношении получателя.



Последний признак заключается в проверке смс-сообщений и звонков отправителя от соответствующего оператора связи. Так, банк может приостановить перевод средств если у клиента перед этими была зафиксирована подозрительная телефонная активность.

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#активы
Евросоюз может распасться из-за Украины
11 июля 2024, 12:13

Фото: istockphoto / artJazz

Эксперты выявили потенциальные долгосрочные риски для Европейского союза в связи с оказанием финансовой помощи Киеву.
Страны Европейского союза столкнулись с замедлением темпов экономического роста из-за необходимости поддерживать Украину. Они с трудом справляются с последствиями рецессии. Некоторые опасаются, что нарастание проблем и разногласий может привести к расколу внутри блока и даже к краху единой валюты.

«Лидеры Евросоюза — Германия и Франция — к концу 2023 года столкнулись с технической рецессией, что отразилось на всей экономике. Антироссийские санкции, рост цен на энергоносители, спад промышленного производства, высокая инфляция и неопределённость в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка привели к сокращению экономики еврозоны в течение двух кварталов подряд», — говорится в материале РИА Новости.

В 2022 году, такие страны, как Эстония, Швеция, Португалия, Латвия, Ирландия, Чехия и Австрия испытали временное падение ВВП. В этом году экономика еврозоны выросла всего на 0.1%, в то время как США, Китай и Россия показали рост в 2.5%, 5.2% и 2.7% соответственно.

В первом квартале 2024 года у 20 стран, использующих единую валюту, ожидается небольшой плюс в 0.3%. Это связано со снижением цен на энергоносители, уменьшением инфляции и возможностью снижения процентных ставок. Однако прогноз остаётся сдержанным: стагнация до конца года.

Европейский союз продолжает оказывать финансовую поддержку Украине, несмотря на все трудности. С февраля 2022 по октябрь 2023 года Брюссель выделил Киеву 77 млрд евро, а США — 25 млрд долларов. В феврале ЕС согласовал долгосрочный бюджет, в котором на Украину предусмотрено 50 млрд евро. Эксперты считают, что активное финансирование замедляет европейскую экономику.

Известный американский инвестор Джим Роджерс обращает внимание на системные риски и предполагает, что в ближайшие два-три года может произойти распад блока и крах евро.

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Михельсон возглавил рейтинг Forbes крупнейших налогоплательщиков РФ
11 июля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / alfexe

Forbes представил рейтинг крупнейших налогоплательщиков, которые заплатили НДФЛ более 1 млрд рублей.
«В рейтинг вошли 22 человека, которые возглавили список. На первом месте оказался Леонид Михельсон, акционер компаний «НОВАТЭК» и «Сибур Холдинг». Его НДФЛ в 2023 году составил не менее 10,979 млрд рублей. На втором месте расположился Илья Димов, владелец компании «Стройпроектсервис», с доходом в 3,7 млрд рублей. Третье место занял Пётр Ходыкин, бенефициар компании «Торговый дом «Риф», с доходом в 3 млрд рублей», — говорится в материале.

Forbes изучил личные доходы богатых бизнесменов России и оценил сумму уплаченного ими НДФЛ. Леонид Михельсон за 2023 год заработал 73,191 млрд рублей, из которых 105 млрд рублей — дивиденды от компаний «НОВАТЭК» и «Сибур Холдинг». Доход Ильи Димова и Петра Ходыкина — 25,175 млрд и 20,399 млрд рублей, соответственно.

В первую десятку рейтинга Forbes также вошли следующие бизнесмены: Татьяна Литвиненко (2,9 млрд рублей НДФЛ), Вагит Алекперов (2,9 млрд рублей), Сергей Шишкарев (2,7 млрд рублей), Андрей Дудко (2,2 млрд рублей), Михаил Медведев (2 млрд рублей), Владислав Филев (1,6 млрд рублей), Дмитрий Родов (1,5 млрд рублей).

10 июля Госдума приняла закон об изменении налоговой системы: будет введена многоступенчатая шкала НДФЛ от 13% до 22%. Новый закон вступит в силу в 2025 году. Повышенный налог будет взиматься только с той части дохода, которая превышает определённые пороги.

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Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана
11 июля 2024, 10:18

Фото: istockphoto / scyther5

После введения блокирующих санкций США в отношении Национального расчётного депозитария (НРД) казахстанский депозитарий обратился к своим клиентам с призывом вывести российские ценные бумаги из своей системы, сообщили в РБК.
Юристы не исключают, что в будущем средства, которые не были выведены, могут быть заблокированы.

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана попросил клиентов — брокеров и управляющие компании — до 1 августа 2024 года написать приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания.

Эти рекомендации депозитарий разослал всем местным профучастникам, потому что в отношении НРД были введены блокирующие санкции, сообщили в Центральном депозитарии ценных бумаг Казахстана.

В рассылке клиентам брокер сообщил о получении письма от казахстанского депозитария. В письме говорилось, что необходимо провести сделки с участием Национального расчётного депозитария (НРД) до конца месяца.

«Центральный депозитарий ценных бумаг сообщает вам о необходимости провести транзакции с участием АО «Национальный расчетный депозитарий» в срок до 1 августа 2024 года. Эти транзакции являются обычными и необходимыми для передачи долга или акций лицам, которые не являются гражданами США и не включены в список блокирующих санкций».

Сроки, обозначенные казахстанским депозитарием, связаны с генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина, которая была выдана для завершения операций после введения блокирующих санкций против Мосбиржи и ее структур.

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Сбер возобновит выдачу кредитов по «Семейной ипотеке»
11 июля 2024, 06:18

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Сбербанк планирует продолжить выдачу кредитов по национальной программе «Семейная ипотека». Об этом агентству ТАСС сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.
По его словам, заявки, поданные после 10 июля, будут рассматриваться банком на новых условиях. Кроме того, эксперты сообщили, что рефинансирование ранее взятых ипотечных кредитов будет доступно только семьям с детьми до шести лет, а также семьям с детьми-инвалидами.

По данным Министерства финансов, программа семейной ипотеки продлена до 2030 года. Жители Москвы, Ленинграда и Санкт-Петербурга могут взять в кредит до 12 миллионов рублей. В других регионах максимальная сумма составляет 6 миллионов рублей.

10 июля ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что после вступления в силу новых правил ипотеки в России рынок новостроек избежит падения продаж на 50%, но цены будут скорректированы в пределах 10-15%.

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#сбербанк
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#семейная ипотека
#дети с инвалидностью
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Россиянам рассказали о новом налоге
Юрист Ягнюкова: с 2025 года вступит закон о новом туристическом налоге
11 июля 2024, 06:05

Фото: istockphoto/blinow61

Закон о новом туристическом налоге в России вступит в силу 1 января 2025 года, рассказал юрист Марина Ягнюкова.
Напомним, данный налог заменит курортный сбор, который до конца этого года взимался в экспериментальном порядке в разных регионах страны. Налог будет действовать в любом муниципальном образовании.

Платить новый налог будут владельцы гостиниц, санаториев и других мест, внесенных в реестр Росаккредитации.

«Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе», – уточнила Ягнюкова.

Она отметила, что данное противоречие до сих пор не разрешено.

Юрист подчеркнула, что доходы от туристического налога будут поступать в местный бюджет и использоваться для улучшения туристической инфраструктуры. Ставка налога устанавливается местными властями.

Согласно предложенным Министерством финансов поправкам к Закону о совершенствовании налогообложения, курортные сборы будут заменены «туристическим налогом». Местным властям будет разрешено вводить собственные налоги на своей территории. Ожидается, что ставка составит максимум 1 процент в 2025 году и 4 процента в 2028 году.

От уплаты нового налога будут освобождены некоторые категории граждан, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники специальной военной операции.

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#налоги
#сво
#ветераны
#россия
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Экономист Лобода допустил рост цен в отелях России
10 июля 2024, 18:12

Фото: iStock/kadmy

Экономист Андрей Лобода заявил, что в России могут вырасти цены в отелях из-за нового туристического налога.
Он добавил, что такой налог может спровоцировать спрос на аренду апартаментов и жилья в частном секторе.

«Замена курортного сбора налогом на отели была логичной. Курортный сбор ранее должны были платить сами туристы, и по этой причине в прошлом году россияне начали снова выбирать Турцию как место отдыха, заменяя российские курорты. От курортного сбора местные бюджеты теряли доходы, так как приезжало меньше туристов. Туристический налог выглядит в этом плане более разумным», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что в России в скором времени могут подняться цены на водку, бренди, а также коньяк.

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#налог
#отель
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Сенатор Епифанова объяснила, почему не стоит гасить потребкредит досрочно
Сенатор Епифанова призвала не гасить потребкредит досрочно
10 июля 2024, 17:57

Фото: iStock/Doucefleur

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что потребительский кредит, взятый под низкую ставку, погашать досрочно не стоит, поскольку это невыгодно.
«При высокой нынешней ключевой ставке, кредиты, взятые ранее под хороший процент, лучше не торопиться закрывать. Если у вас кредит под низкий процент по льготной ставке, то гасить его, если у вас нет финансовой подушки безопасности не стоит, можно спокойно выплачивать кредит дальше. А с учетом высокой инфляции это даже выгодно», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.

А вот при высокой ставке по кредиту его лучше, наоборот, по возможности закрыть раньше, считает специалист.

Ранее начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова заявляла, что людям, которые тратят на имеющиеся кредиты от 30% своего дохода, не рекомендуется брать новые кредиты.

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#опрос
#кредиты
#экономика
#ставка
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Производство молока в Подмосковье выросло более чем на 50%
10 июля 2024, 17:38

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства жидкого обработанного молока, включая молоко для детского питания, вырос на предприятиях Московской области за пять месяцев текущего года на 53,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«Всего в Московской области было произведено свыше 80 тысяч тонн жидкого обработанного молока», — уточняется в сообщении.
В министерстве отметили, что на Подмосковье приходится более 12,7% общего объёма молока, произведённого в Центральном федеральном округе и 3,2% от общероссийского производства. В ЦФО Московская область занимает втрое место по производству молока, в стране — седьмое.

Больше всего молока в Подмосковье производят следующие компании: Озерецкий молочный комбинат, завод стерилизованного молока «Можайский» и АО «Гелиос».

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#молоко
#производство
#минсельхозпрод мо
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Число самозанятых в Подмосковье с начала года выросло более чем на 13%
10 июля 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Число самозанятых в Московской области превысило 740 тыс. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, рассказывая о динамике роста и мерах поддержки.
«Подмосковье занимает второе место в стране по числу самозанятых. По итогам первого полугодия текущего года количество самозанятых в регионе увеличилось до 743 062. Таким образом, с начала года рост составил 13,8%. Это более 90 тыс. самозанятых», – поделилась Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, самозанятые в регионе в течение года могут подать заявку на получение субсидии до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно на инвестиционном портале Московской области.

Также самозанятые могут получить консультации и воспользоваться сервисами подмосковного центра «Мой бизнес», работающего в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#самозанятые
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