Всемирный банк включил Россию в топ стран с высокими доходами населения

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Всемирный банк включил Россию в список стран с высокими доходами населения. Соответствующая информация появилась в блоге организации. Валовой национальный доход на душу населения в РФ вырос до 14 250 долларов в 2023 году, что на полторы тысячи больше показателя 2022 года.
Перевод России в высшую группу связали с выросшими расходами на оборону, восстановлением активной торговли, успехами финансовой и строительных отраслей. Вместе с ней в эту категорию перешли Болгария и Палау.
Как следует из опубликованных данных, свое положение также улучшили Украина, Иран, Монголия и Алжир, перейдя из группы «доходы ниже среднего» в «доходы выше среднего». Украине в этом помогло сокращение населения и вновь начавшийся экономический рост.
Ранее издание The Economist писало, что у Украины остался месяц, чтобы предотвратить дефолт. Он грозит Киеву в августе, если тот не договорится с инвесторами о реструктуризации долгов.
Стоит отметить, что лишь одной страной в рейтинге, которая ухудшила свои показатели, стала Палестина. Ее номинальный ВВП упал на 9,2%.
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Как следует из опубликованных данных, свое положение также улучшили Украина, Иран, Монголия и Алжир, перейдя из группы «доходы ниже среднего» в «доходы выше среднего». Украине в этом помогло сокращение населения и вновь начавшийся экономический рост.
Ранее издание The Economist писало, что у Украины остался месяц, чтобы предотвратить дефолт. Он грозит Киеву в августе, если тот не договорится с инвесторами о реструктуризации долгов.
Стоит отметить, что лишь одной страной в рейтинге, которая ухудшила свои показатели, стала Палестина. Ее номинальный ВВП упал на 9,2%.
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Данил Пономарев