В ЦБ РФ объяснили снижение процентных ставок по вкладам в банках

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Среди банков снижается конкуренция за средства клиентов банков, поэтому ставки по вкладам уменьшаются. Об этом рассказали в Центробанке (ЦБ) РФ.
Ранее стало известно, что половина из 20 крупнейших банков снизили проценты по вкладам после заседания регулятора по ключевой ставке.
Таким образом, согласно сообщению, конкуренция между банками за деньги клиентов ослабевает.
Поясняется, что это происходит из-за того, что регулятор расширил для банков возможности по использованию безотзывных кредитных линий, а также смягчил график наращивания ими собственных высоколиквидных средств.
Вторым не менее важным фактором является большой приток средств физических лиц за счет авансирования социальных выплат и поступление бюджетных средств.
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«Ситуация с нормативной ликвидностью в конце прошлого года несколько улучшилась, что отразилось на ставках привлечения: если в пике банки привлекали вклады физлиц по ставкам 22% и даже выше, то сейчас максимальные ставки снизились до уровня 21%», — рассказали в ЦБ РФ «Известиям».
Таким образом, согласно сообщению, конкуренция между банками за деньги клиентов ослабевает.
Поясняется, что это происходит из-за того, что регулятор расширил для банков возможности по использованию безотзывных кредитных линий, а также смягчил график наращивания ими собственных высоколиквидных средств.
Вторым не менее важным фактором является большой приток средств физических лиц за счет авансирования социальных выплат и поступление бюджетных средств.
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Элина Позднякова