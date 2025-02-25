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В ЦБ РФ объяснили снижение процентных ставок по вкладам в банках

Регуляторные меры и сезонные факторы повлияли на снижение ставок по вкладам
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Среди банков снижается конкуренция за средства клиентов банков, поэтому ставки по вкладам уменьшаются. Об этом рассказали в Центробанке (ЦБ) РФ.
Ранее стало известно, что половина из 20 крупнейших банков снизили проценты по вкладам после заседания регулятора по ключевой ставке.

«Ситуация с нормативной ликвидностью в конце прошлого года несколько улучшилась, что отразилось на ставках привлечения: если в пике банки привлекали вклады физлиц по ставкам 22% и даже выше, то сейчас максимальные ставки снизились до уровня 21%», — рассказали в ЦБ РФ «Известиям».

Таким образом, согласно сообщению, конкуренция между банками за деньги клиентов ослабевает.

Поясняется, что это происходит из-за того, что регулятор расширил для банков возможности по использованию безотзывных кредитных линий, а также смягчил график наращивания ими собственных высоколиквидных средств.

Вторым не менее важным фактором является большой приток средств физических лиц за счет авансирования социальных выплат и поступление бюджетных средств.

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#счёт
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке к концу 2025 года
Экономист Балынин: ставки по ипотеке снизятся до 18-21% к концу 2025 года
25 февраля 2025, 15:24

Фото: iStock/Wipada Wipawin

К концу текущего года ставки по ипотеке снизятся до 18-21%. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Пока банки в своих предложениях по ипотеке не отреагировали на заякоривание ключевой ставки на уровне 21%. Ставки по кредитам всегда снижаются медленнее, чем ставки по вкладам. Банки не хотят потерять потенциальную прибыль. Сейчас можно найти предложения, начиная от 24-25% — их пока немного», — заявил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

По прогнозам эксперта, к концу 2025 года при снижении ключевой ставки банки понизят проценты по ипотеке до 18-21%.

В прошлом году ключевая ставка Центробанка выросла до 21%. Из-за этого кредиты стали гораздо менее доступными, а доходность банковских депозитов побила исторический рекорд.

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#ключевая ставка
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Россиянам раскрыли реальную доходность от вкладов в 2025 году
Экономист Балынин: в 2025 году реальная доходность по вкладам составит 18%
25 февраля 2025, 13:48

Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

В текущем году реальная доходность по вкладам россиян может достигнуть 18%. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он подчеркнул, что деньги, положенные на банковские вклады, не обесцениваются, так как ставки по ним сегодня превышают уровень инфляции в 2-2,5 раза.

Так, по примеру экономиста, с размещенных на вкладе в 2024 году 100 тысяч рублей можно было заработать примерно 20 тысяч рублей при ставке в 20%, инфляция составила 9,5%, а значит реальная доходность получается 10,5%.

«В этом году реальная доходность по вкладам может достигнуть и 18% — в том случае, если гражданин открыл банковский вклад в конце 2024 года под 25%, а инфляция в 2025 году составит 7%», — пояснил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, на сегодняшний день проценты по вкладам значительно превышают уровень инфляции. Однако при снижении ключевой ставки этот показатель будет снижаться и со временем достигнет своих привычных значений.

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#инфляция
#вклады
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80 отечественных компаний стали участниками ярмарки «Сделано в России» в ОАЭ
24 февраля 2025, 17:37

Фото: пресс-служба РЭЦ

80 компаний из 30 регионов России представляют продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Абу-Даби. Она проходит в столице Объединённых Арабских Эмиратов при поддержке Российского экспортного центра, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ярмарка работает на набережной Яс-Бэй до 25 февраля. Предполагается, что она поможет производителям найти новых покупателей и партнёров. РЭЦ организует розничную продажу российской продукции и деловые переговоры компаний-участниц с представителями деловых кругов ОАЭ», – говорится в сообщении.
Для посетителей подготовлена насыщенная культурная программа, которая позволит жителям и гостям Абу-Даби узнать о российских традициях и достижениях в области креативных индустрий.
«ОАЭ – один из ключевых партнеров России. Мы активно развиваем торговые отношения, инвестиционные и кооперационные проекты, культурное и гуманитарное сотрудничество. Последние пять лет страна уверенно входит в число лидеров по объёмам внешнеторгового оборота России на Ближнем Востоке. Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» предоставляет бизнесу наших стран площадку для укрепления контактов, которые, мы уверены, перерастут во взаимовыгодные контракты и долгосрочные проекты», – отметила на открытии ярмарки гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Около половины компаний представляют на ярмарке продукты – кондитерские изделия, бакалею, мясную и молочную продукцию, напитки, морепродукты и многое другое. Посетители могут приобрести, например, овощные консервы из Подмосковья, веганские батончики от московского производителя, сублимированные фрукты и ягоды из Севастополя.

Всю информацию о ярмарке «Сделано в России» можно найти на сайте РЭЦ.

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#экономика
#выставка
#оаэ
#экспорт
#продукты
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Россиян предупредили о падении ставок по банковским вкладам в 2025 году
Экономист Балынин: ставки по вкладам к концу 2025 года упадут
24 февраля 2025, 14:21

Фото: iStock/marchmeena29

Проценты по банковским вкладам к концу 2025 года понизятся до 15-18%. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам эксперта, максимальные проценты по вкладам были в самом начале 2025 года, во время новогодних каникул. Тогда можно было открыть вклад под 24–25% на любой срок.

После праздников ставки начали снижаться. В феврале, ещё до заседания Центрального банка по ключевой ставке, произошло второе снижение. А сразу после заседания началась третья волна снижения.

«Если ключевая ставка будет снижаться, а высока вероятность, что она будет в 2025 году снижаться, то и ставки по вкладам пойдут вниз и к концу года могут опуститься до 15-18%», — спрогнозировал Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

При этом специалист посоветовал россиянам зафиксировать ставку в районе 20% по вкладам на срок более одного года, что позволит получить хороший гарантированный доход.

В прошлом году ключевая ставка Центробанка выросла до 21%. Из-за этого кредиты стали гораздо менее доступными, а доходность банковских депозитов побила исторический рекорд.

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#рекорд
#кредиты
#ключевая ставка
#снижение
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В Госдуме заявили о росте цен на такси
Депутат Кирьянов: цены на такси в следующем году могут вырасти на 15-20%
22 февраля 2025, 00:10

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Цены на такси в следующем году могут вырасти на 15-20%. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов, подчеркнув, что ему хотелось бы роста не выше уровня инфляции.
«Я думаю, что идеально, чтобы у нас стоимость такси не повышалась выше уровня инфляции, хотя бы в экономклассе, но если мы скажем про рост 15-20% в следующем году, то мы, наверное, не ошибемся», — приводят «Известия» слова парламентария.
В то же время стало известно, что почти половина россиян ждет снижения цен на российские бренды после того, как на рынок вернутся иностранные компании. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на маркетплейс «Выберу.ру», еще 59% опрошенных считают, что стоимость отечественных товаров не изменится.
«43% россиян считают, что возвращение зарубежных брендов будет способствовать повышению качества продукции отечественных производителей. 22% опрошенных выразили опасения, что российские компании могут быть вовсе вытеснены с рынка. 35% респондентов заняли нейтральную позицию, не ожидая существенных перемен», — говорится в материале.
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#компании
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