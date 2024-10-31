ЦБ: мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию — ошибочное

Эльвира Набиуллина (Фото: сайт Кремля)
Мнение о том, что рост ключевой ставки ЦБ разгоняет инфляцию, является ошибочным, заявила руководитель финансового регулятора Эльвира Набиуллина.
«Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», — отметила она в рамках заседания в Госдуме.Ранее сообщалось о снижении ставки по вкладам впервые за семь месяцев. Отмечалось, что, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десятка крупнейших банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц в национальной валюте, понизилась на 0,12% и составила 19,66% годовых.
Это говорит про возможные изменения на рынке финансов.
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