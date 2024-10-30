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В Минэкономики заявили об охлаждении экономики России

Решетников: экономика РФ начала охлаждаться, несмотря на прогнозируемый рост ВВП
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о начале процесса охлаждения экономики страны. Об этом информирует РИА Новости.
По словам министра, охлаждение экономики страны происходит, несмотря на то что прогноз роста валового внутреннего продукта на следующий год остается на уровне 2,5%. Решетников подчеркнул, что будет тщательно следить за ситуацией и анализировать данные, которые появятся в дальнейшем.

На сегодняшний день экономика РФ функционирует в пределах заданных параметров, заключил министр экономического развития.



Ранее сообщалось, что в 2025 году в РФ сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Банка России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ввп
#россия
Жители России со вкладами свыше 210 тыс. рублей будут платить налог
«Известия»: доходы от вкладов выше 210 тыс. рублей ждет налог
30 октября 2024, 16:42

Фото: iStock/pcess609

По итогам 2024 года россияне будут обязаны платить налог на доходы от более 210 тысяч рублей. Об этом сообщили «Известия».
25 октября Центральный банк Российской Федерации поднял ключевую ставку до 21 процента годовых. Это изменило необлагаемую базу для налогоплательциков с процента по вкладам.

Федеральная налоговая служба уточняет, что если после 1 декабря 2024 года ЦБ РФ вновь поднимет ставку, то необлагаемый процентный доход также изменится – вырастет еще больше.

Депутут Госдумы Нина Останина называет новые условия «беззастенчивым грабежом». Минимальный размер оплаты труда не растет с той скоростью, с которой повышаются цены и утяжеляются налоги.

Тем, у кого на депозитах менее 1 миллиона рублей, не придется платить налог. Однако это не точная цифра, поскольку она будет отличаться в зависимости от условий банка.

Предполагается, что решение о повышении ключевой ставки было принято с целью остановки инфляции.


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#доходы
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Экономист Беляев объяснил рост цен на золото
30 октября 2024, 15:53

Фото: iStock/bodnarchuk

Кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил рост стоимости золота неуверенностью в дальнейшем развитии процессов в экономике.
«Устойчивый рост золота связан с неуверенностью в дальнейшем развитии экономических процессов. Золото рассматривается как последний рубеж, как вечная ценность. Фьючерсы — это вы покупаете золото, но не здесь и сейчас за него расплачиваетесь, а заключаете контракт на определённый срок по закреплённой нынешней цене. А поставку золота получаете в любое время. Вы закрепляете цену сегодняшнего дня на приобретение товара в будущем», — заявил в беседе с RT Беляев.

До этого менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева допустила, что с ростом ключевой ставки и вкладов могут существенно увеличиться и поступления в бюджет страны несмотря на то, что налог с процентов по вкладам коснётся немногих.

«Хотя прямой налог коснется немногих россиян, увеличение ставки и рост вкладов могут привести к существенным поступлениям в бюджет», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Татаринцева.

Ранее сообщалось, что российский продовольственный рынок в 2025 году столкнётся с более высоким, чем ожидалось в среднем по экономике, уровнем инфляции.

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#налог
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Первые 100 подмосковных лифтов экспортировали в Армению
30 октября 2024, 14:40

Фото: пресс-служба СЛЗ

Первую партию кабин Серпуховского лифтостроительного завода, который входит в ГК «Садовое кольцо», в ближайшее время установят в многоквартирных домах Еревана. Это часть масштабной программы замены старого оборудования, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Подмосковный завод изготовил для Армении лифты модели «СЛЗ ЭКО» грузоподъемностью 400 кг. Они созданы специально под программы замены старых лифтов в многоквартирных домах с учётом современных требований к безопасности и комфорту. Треть лифтов уже установили в жилых зданиях. В ближайшее время комплекты лифтового оборудования СЛЗ будут доставлены в Ереван», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие занимает на лифтовом рынке самые выгодные стартовые позиции и имеет лучшие перспективы не только в России и Армении, но и на всём пространстве Евразийского экономического союза, отметили в министерстве.

Завод в Серпухове располагает уникальной промышленной площадкой, парком высокотехнологичного оборудования, самой высокой в Восточной Европе испытательной башней, а также коллективом профессионалов. Благодаря этому мы можем производить лифты быстрее и дешевле, причём превосходного качества», – рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

В планах компании – вывод на рынок перспективных разработок пассажирских лифтов широкой ценовой категории. Одно из главных направлений – лифты для фондов капремонта и госпрограмм.

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#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#промышленность
#лифты
#экспорт
#серпухов
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Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита
30 октября 2024, 03:57

Фото: istock/Diy13

Сбербанк с сегодняшнего дня временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания выделенного правительством лимита, сообщили в пресс-службе банка.
При этом подача заявок по этой программе через платформу «Домклик« » продолжится. Как уточнили в банке, клиенты, записавшиеся на сделку до этой даты, получат кредиты в обычном режиме. Запись будет возобновлена при выделении дополнительного лимита.

Условия кредитования останутся прежними: ставки составят 6% годовых для сумм в рамках лимита. Для кредитов свыше 12,5 млн рублей в Москве и Петербурге ставка увеличится до 9,4%, а для остальных регионов при превышении 6,5 млн рублей — до 10%.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку цен на «детские» тарифы такси. По словам депутата, наличие детского кресла не может служить основанием для существенного увеличения стоимости поездки.

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В Госдуме попросили ФАС проверить ценообразование на «детские» тарифы такси
Вице-спикер ГД Чернышов попросил ФАС проверить цены на «детские» тарифы такси
30 октября 2024, 03:47

Фото: istock/Yury Karamanenko

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку цен на «детские» тарифы такси.
По словам депутата, наличие детского кресла не может служить основанием для существенного увеличения стоимости поездки.

«Прошу ФАС провести проверку обоснованности установленных цен на "детские" тарифы такси», — говорится в обращении.
Чернышов отметил, что стоимость поездки по «детскому» тарифу часто значительно превышает цену аналогичного маршрута на тарифе «эконом», несмотря на использование одних и тех же автомобилей.

Чернышов добавил, что такие ценовые различия создают серьёзную финансовую нагрузку на семьи, особенно когда поездка необходима, например, для визита к врачу. Он предложил компенсировать дополнительные издержки за счёт таксопарков или агрегаторов, например, через установление нулевой комиссии для «детских» тарифов.

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#счёт
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В подмосковном Минсельхозпроде раскрыли неожиданную пользу творожных сырков
29 октября 2024, 22:57

Фото: пресс-служба Минсельхпрода МО

Творожные сырки – не только вкусная, но и полезная сладость, если есть её не более двух – трёх раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхпрода Московской области.
«Калорийность одного сырка весом 50 граммов может варьироваться от 135 до 207 калорий в зависимости от жирности. Частое употребление этого лакомства может привести к лишнему весу», – предупредили в ведомстве.
Там добавили, что в супермаркетах и розничных магазинах Подмосковья представлен большой выбор подобных лакомств.
«Это творожные сырки в шоколадной глазури – молочной, тёмной и белой, а также с различными начинками – вареным сгущенным молоком, клубничным джемом и другими видами наполнителей. При выборе сурков важно обращать внимание на их состав. Главная польза в них – творог, насыщенный железом, фосфором и кальцием», – отметили в пресс-службе.
Среди региональных предприятий, реализующих этот вид продукции, в Минсельхозпроде региона назвали Дмитровский молочный завод, производящий сырки из отборного молока и натурального творога под брендом «Свитлогорье». Продукция предприятия реализуется в 16 тыс. магазинах по всей России

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#минсельхозпрод мо
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#подмосковье
#московская область
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Путин освободил от НДФЛ россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года
29 октября 2024, 21:06

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан с жилищным кредитом от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, которая возникла в связи с экономией по процентам. Документ представлен на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что льгота касается кредитов и займов на строительство или покупку жилья, приобретение земельных участков под этим жильём для индивидуального жилищного строительства или на рефинансирования таких кредитов или займов.

Для получения льготы россияне должны соблюсти два условия: кредитный договор должен быть заключён до 31 декабря 2024 года включительно, а заёмщик должен иметь подтверждённое налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или покупку жилья.

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#кредит
#жильё
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Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году
29 октября 2024, 20:37

Фото: iStock/Fascinadora

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что на прошлой неделе проект документа был поддержан Госдумой и Совфедом РФ.

В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. После вступления закона в силу его значение вырастет на 16,5% и достигнет 22 440 рублей.

Член социального комитета Совета федерации Наталия Косихина ранее сообщала, что принятие такого решения позволит повысить размеры заработных плат порядка 4,2 миллиона россиян.

Напомним, что МРОТ – это сумма выплат, которую гражданин гарантированно получает за выполненную работу при условии, что он трудоустроен на полную ставку, отработал в течение месяца все часы и смены и выполнил ещё ряд стандартных требований. Размер МРОТ устанавливается без учёта НДФЛ. Это означает, что работник получает на руки на 13% меньше от изначальной суммы.

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#выплаты
#зарплата
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Озвучен самый эффективный метод копить
Финансист Матвеева назвала эффективной бытовую экономию
29 октября 2024, 20:13

Фото: iStock/Jinda Noipho

Финансовый консультант Ольга Матвеева заявила, что наиболее эффективным методом копить является бытовая экономия.
По её словам, системные регулярные пусть даже небольшие сбережения постепенно приведут к хорошим результатам.

«Бытовая экономия позволяет грамотно управлять своим бюджетом, создавая «свободные» деньги для накоплений. Так, если вы используете кешбэк-программы или следите за акциями в магазинах, можно откладывать сэкономленную сумму на специальный счет. Это не только помогает увеличить сбережения, но и улучшает ваши финансовые привычки», — пояснила в беседе с Газета.ру Матвеева.

Ранее экономист Евгений Надоршин, главный специалист консалтинговой компании ПФ «Капитал», высказывал мнение о том, что лучший способ обеспечить себе безбедную старость — это заранее создать дополнительные сбережения.

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#экономика
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