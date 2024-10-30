В Минэкономики заявили об охлаждении экономики России

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о начале процесса охлаждения экономики страны. Об этом информирует РИА Новости.
По словам министра, охлаждение экономики страны происходит, несмотря на то что прогноз роста валового внутреннего продукта на следующий год остается на уровне 2,5%. Решетников подчеркнул, что будет тщательно следить за ситуацией и анализировать данные, которые появятся в дальнейшем.
На сегодняшний день экономика РФ функционирует в пределах заданных параметров, заключил министр экономического развития.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в РФ сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Банка России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На сегодняшний день экономика РФ функционирует в пределах заданных параметров, заключил министр экономического развития.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в РФ сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Банка России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова