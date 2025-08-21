Назван способ получить доход размером с зарплату

21 августа 2025, 08:59

Финансист Алутин: Равный зарплате доход даст вклад от 8,5 миллиона рублей

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин сообщил, что для получения дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, необходимо инвестировать 8,5 миллиона рублей. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».