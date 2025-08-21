Назван способ получить доход размером с зарплату
Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин сообщил, что для получения дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, необходимо инвестировать 8,5 миллиона рублей. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».
Алутин отметил, что с января 2025 года сумма, необходимая для достижения такого дохода, возросла на 67% — с почти 5,1 миллиона рублей до 8,5 миллиона рублей, при этом не учитываются налоги. С учетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для получения аналогичного дохода на вкладе потребуется иметь сумму от 9,6 до 9,8 миллионов рублей.
Эти данные подчеркивают изменения в финансовом климате страны и необходимость пересмотра подходов к инвестициям для достижения стабильного дохода. Алутин призвал граждан более активно рассматривать возможности вложений в финансовые инструменты для обеспечения своего благосостояния.
Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил, что в настоящее время в России нет политических условий для возвращения французского автопроизводителя Renault.
Читайте также: