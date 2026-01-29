«Давление на инфляцию»: Адвокат оценил идею расчёта отпуска в рабочих днях

29 января 2026, 17:24

Адвокат Салкин: Менять модель расчёта отпуска нецелесообразно

В России отпуск считают в календарных днях, при этом праздничные дни в него не включаются, а отпуск можно делить. Менять устоявшуюся модель нецелесообразно. Так считает адвокат Михаил Салкин.





Напомним, депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким выступили с предложением рассчитывать длительность ежегодного оплачиваемого отпуска без учёта выходных дней. Слуцкий считает, что в отпуск сотрудника включают выходные, на которые он и так имеет право, поэтому период отдыха становится существенно короче.



По словам Салкина, это юридически реализуемо, однако переход к модели расчёта отпуска в рабочих днях сократит его до 20 рабочих дней.





«В противном случае это сделает отпускной период излишне огромным, что повлечёт за собой увеличение фонда оплаты труда работодателя, это повлияет на себестоимость выпускаемой продукции или оказываемых услуг, что, в свою очередь, окажет давление на инфляцию», — пояснил эксперт в разговоре с RT.