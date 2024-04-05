В Турции допустили падение экспорта в Россию на фоне санкций

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Западные санкции значительно замедлили поставки турецкой продукции в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в прошлом году в сфере машиностроения был зафиксирован резкий рост поставок в Россию. Однако в этом году прогнозируется падение объёма экспорта на один миллиард долларов.
По словам председателя Ассоциации экспортёров машиностроения Турции Кутлу Каравелиоглу, такой прогноз основывается на стремительно растущих санкционных списках товаров, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.
Санкционные ограничения западных стран в отношении поставок товаров в Россию больше всего затронул экспорт деталей станков, полупроводников и печатных плат, поскольку они имеют двойное назначение, сообщил юрист по санкциям и экспортному контролю в Reed Smith.
Он добавил, что особый контроль со стороны Запада ведётся за металлургическим, горнодобывающим, строительным, аэрокосмическим и производственным секторами.
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По словам председателя Ассоциации экспортёров машиностроения Турции Кутлу Каравелиоглу, такой прогноз основывается на стремительно растущих санкционных списках товаров, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.
Он добавил, что особый контроль со стороны Запада ведётся за металлургическим, горнодобывающим, строительным, аэрокосмическим и производственным секторами.
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Анастасия Чинкова