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Турция может стать крупнейшим поставщиком оружия Украине

Аydinlik: Вашингтон намерен сделать Турцию поставщиком оружия для Украины
30 марта 2024, 14:08
Фото: iStock/ Andrey Kryuchenko

Фото: iStock/ Andrey Kryuchenko

Прежде Турция поставляла Киеву оружие, однако преимущественно это были беспилотники. Теперь, когда Украина испытывает дефицит боеприпасов, Вашингтон намерен сделать Анкару основным поставщиком оружия. Об этом пишет издание Аydinlik.

Авторы статьи пишут, что США намерены запустить производство артиллерийских снарядов для нужд ВСУ в Техасе. При этом изготовлением будет заниматься турецкая компания.

Предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться лидерами США и Турции в мае.

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Зеленский усмешкой отреагировал на вопрос журналиста о теракте в «Крокусе»
30 марта 2024, 12:50

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Американский журналист CBS News задал Зеленскому вопрос о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле». Украинский президент в ответ довольно ухмыльнулся и предложил «поговорить об этом».
Кроме того, корреспондент спросил Зеленского, насколько он обеспокоен тем, что Киев подозревают в организации либо спонсировании теракта, а также опасается ли он ответных действий со стороны России.

Ранее депутат Европарламента Марсел де Грааф прямо заявил, что Украина спланировала, организовала и оплатила теракт в подмосковном концертном зале. А шумиха, поднятая спецслужбами Чехии по поводу «пропаганды, проплаченной Россией», инициирована для сокрытия причастности Киева к массовому убийству людей в «Крокусе».

Депутат Государственной думы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что в процессе допросов непосредственных исполнителей следователи выяснят имена организаторов теракта в Киеве и их кураторов в Вашингтоне.

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Эстонский премьер Каллас встревожена критической нехваткой снарядов у ВСУ
30 марта 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают ощутимый снарядный голод, что делает их неспособными противостоять российской армии. Свою тревогу по этому поводу высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В интервью эстонской национальной телерадиовещательной компании ERR она выразила озабоченность сообщениями от украинцев о том, что боеприпасы до них не доходят. В целом Каллас заявила, что встревожена информацией, поступающей от украинских военных, в меморандумах которых говорится о том, что они не могут даже вывозить своих раненых.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что у Европы не хватает денег на то, чтобы покупать снаряды для Киева. Кроме того, отметил глава Минобороны прибалтийской страны, перед отправкой в зону боевых действий боеприпасы следует проверить, а значит они поступят в распоряжение ВСУ не раньше конца года.

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В Кремле впервые прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией
Песков: Киеву на переговорах придется учитывать новую геополитическую реальность
30 марта 2024, 11:58

Фото: сайт Кремля

С момента начала спецоперации на территории Украины, геополитическая реальность поменялась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также обратил внимание на то, что всем придется смириться с тем фактом, что у России появились новые субъекты, присоединенные в результате референдумов.

Прежде сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ, но с учетом условия. Таковым является возвращение России к тем границам, которые были до начала СВО на территории Украины.

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Зеленский уволил своего советника Шефира
30 марта 2024, 11:51

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинский президент Владимир Зеленский уволил своего советника и первого помощника Сергея Шефира. Соответствующий указ глава киевского режима подписал сегодня, 30 апреля.
Кроме политической деятельности, Шефир известен как коллега Зеленского по работе в студии «Квартал-95», создателем и директором которой являлся. Он участвовал в создании множества кинокартин в качестве сценариста и продюсера, среди которых «Любовь в большом городе-3», «Ржевский против Наполеона», «Слуга народа», «8 первых свиданий», сериал «Сваты» и другие. Шефир также играл в нескольких командах КВН, а сценарии писал для ещё большего их количества.

Пост первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Шефир занимал с мая 2019 года. В Офисе главы государства он занимался вопросами взаимодействия с крупным бизнесом, а также отвечал за распорядок дня президента. Зеленский публично называл Шефира своим другом. О причинах его увольнения не сообщается.

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#президент
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«Нервничает»: Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с РФ
Захарова: Зеленский вспомнил про переговоры, нервничает, у него выборы на носу
30 марта 2024, 11:39

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией. Об этом пишет издание РИА Новости.
По мнению дипломата, украинский президент нервничает, так как вскоре на Украине пройдут выборы.

«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» — сказала Захарова.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 21 мая.

Прежде сообщалось, что Владимир Зеленский впервые допустил проведение переговоров с РФ, которые прежде были исключены на законодательном уровне его же указом.

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В Турции восхитились ударом Путина по Западу
Sabah: Путин разрушил миропорядок Запада и превратил Россию в новый центр силы
30 марта 2024, 11:12

Фото: сайт Кремля

Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть оппонентов, которые пытались уничтожить РФ. Об этом пишет издание Sabah.
Авторы статьи заявили, что российскому лидеру удалось изменить классический миропорядок, который существовал на правилах Атлантики.

Также в публикации говорится, что санкционная политика Запада не оказала того влияния, которого ожидали. Наоборот, усилилась интеграция незападного мира, и изоляции Москвы не произошло.

Главный успех Путина состоит в том, что он смог выстоять давлению и сохранить экономику.


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#путин
#санкции
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В Госдуме рассказали об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в «Крокусе»
30 марта 2024, 11:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

За десять дней до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в социальной сети пост с угрозами, в котором предупредил, что россияне «почувствуют потери». Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
Депутат выразил уверенность в том, что российские службы установят всех причастных к теракту лиц и вычислят организатора.

Шеремет добавил, что слова Зеленского, по его мнению, означали анонс предстоящего массового убийства людей.

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#теракт
#депутат
#россия
#владимир зеленский
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Обозреватели Forbes назвали главную проблему Украины
Forbes: Главной проблемой Киева в США стали дружащие с Россией республиканцы
30 марта 2024, 10:50

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Главной проблемой Украины заключается совсем не в недостатке вооружений и средств для его приобретения. Гораздо более Киеву вредит то, что представители Республиканской партии из Палаты представителей Конгресса США «поддерживают Россию».
Об этом пишут обозреватели издания Forbes. В публикации указано, что нехватка гаубиц в украинском артиллерийском парке не является серьёзной проблемой по сравнению с тем, что республиканцы в Палате представителей с октября 2023 года начали блокировать дальнейшую американскую помощь Киеву. Из-за этого авторы статьи называют законодателей из нижней палаты Конгресса «дружественными России».

В материале отмечается, что после того, как в ВСУ перестали поступать американские боеприпасы, украинские артиллеристы могут выпускать всего две тысячи снарядов в день, а не десять тысяч, как раньше. О тотальном превосходстве российской артиллерии говорят украинские военачальники и президент Зеленский. Попытки Конгресса и администрации Белого дома договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю, равно как и решить вопросы на мексиканской границе, пока не увенчались успехом.

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Зеленский: США негативно отреагировали на удары ВСУ по энергообъектам России
30 марта 2024, 10:39

США выразили недовольство из-за ударов Украины по объектам инфраструктуры РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, приводит его слова The Washington Post.
Он отметил, что для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре РФ Украина использует беспилотники собственного производства. Он также указал на то, что никто не может говорить Киеву о т ом, чего он не должен или не может делать.

Однако глава Украины добавил, что Вашингтон не доволен действиями ВСУ в этом вопросе.

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