Турция может стать крупнейшим поставщиком оружия Украине

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Прежде Турция поставляла Киеву оружие, однако преимущественно это были беспилотники. Теперь, когда Украина испытывает дефицит боеприпасов, Вашингтон намерен сделать Анкару основным поставщиком оружия. Об этом пишет издание Аydinlik.
Предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться лидерами США и Турции в мае.
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Анастасия Хохлова