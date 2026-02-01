В Великобритании закрылось рекордное число пивоварен
В 2025 году британская пивоваренная отрасль столкнулась с беспрецедентным спадом: почти 140 пивоварен прекратили работу. Этот показатель стал максимальным с начала ведения статистики в 1974 году, пишет The Daily Telegraph.
По итогам прошлого года количество независимых пивоварен в стране сократилось на 8% — теперь их насчитывается 1578. Главной причиной массового закрытия предприятий стало существенное увеличение налоговой нагрузки. Среди ключевых факторов — значительное повышение акцизных ставок на алкогольную продукцию и рост налога на добавленную стоимость (НДС).
Эти изменения серьёзно подорвали рентабельность малых пивоваренных производств. Дополнительным негативным фактором стала жёсткая конкуренция с крупными международными компаниями, занимающими существенную долю британского алкогольного рынка, говорится в статье.
Читайте также: