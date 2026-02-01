В Великобритании закрылось рекордное число пивоварен

01 февраля 2026, 03:17

Daily Telegraph: около 140 пивоварен закрылось в Великобритании в 2025 году

Фото: ViktoriiaNovokhatska

В 2025 году британская пивоваренная отрасль столкнулась с беспрецедентным спадом: почти 140 пивоварен прекратили работу. Этот показатель стал максимальным с начала ведения статистики в 1974 году, пишет The Daily Telegraph.