В Великобритании закрылось рекордное число пивоварен

Daily Telegraph: около 140 пивоварен закрылось в Великобритании в 2025 году
В 2025 году британская пивоваренная отрасль столкнулась с беспрецедентным спадом: почти 140 пивоварен прекратили работу. Этот показатель стал максимальным с начала ведения статистики в 1974 году, пишет The Daily Telegraph.



По итогам прошлого года количество независимых пивоварен в стране сократилось на 8% — теперь их насчитывается 1578. Главной причиной массового закрытия предприятий стало существенное увеличение налоговой нагрузки. Среди ключевых факторов — значительное повышение акцизных ставок на алкогольную продукцию и рост налога на добавленную стоимость (НДС).

Эти изменения серьёзно подорвали рентабельность малых пивоваренных производств. Дополнительным негативным фактором стала жёсткая конкуренция с крупными международными компаниями, занимающими существенную долю британского алкогольного рынка, говорится в статье.

