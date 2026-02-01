WP: США продадут Израилю и Саудовской Аравии оружие на $16 млрд

01 февраля 2026, 01:04

Фото: iStock/alexkich

США одобрили продажу вооружений Израилю на сумму 6,7 миллиарда долларов и Саудовской Аравии на 9 миллиардов долларов на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщила газета The Washington Post.