WP: США продадут Израилю и Саудовской Аравии оружие на $16 млрд
США одобрили продажу вооружений Израилю на сумму 6,7 миллиарда долларов и Саудовской Аравии на 9 миллиардов долларов на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По данным издания, сделки уже утвердил Госдепартамент. Процесс передачи оружия Израилю должна была одобрить нижняя палата Конгресса США, однако администрация Белого дома обошла эту процедуру.
Еврейское государство планирует приобрести у американских партнёров 30 ударных вертолетов Apache и сопутствующее оборудование на сумму 3,8 миллиарда долларов, а также около 3 тысяч легких бронемашин за 2 миллиарда долларов.
Саудовская Аравия, в свою очередь, сосредоточила закупки на укреплении противовоздушной обороны. Сделка включает приобретение 730 ракет для систем ПВО Patriot у США.
