Назван размер маткапитала в России на первого ребёнка после индексации

01 февраля 2026, 02:29

Маткапитал на первого ребёнка в России вырастет на 5,6%

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Правительство утвердило индексацию материнского капитала. Согласно постановлению «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году», размер выплаты на первого ребёнка увеличится на 5,6 %.