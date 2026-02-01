Назван размер маткапитала в России на первого ребёнка после индексации
Правительство утвердило индексацию материнского капитала. Согласно постановлению «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году», размер выплаты на первого ребёнка увеличится на 5,6 %.
Таким образом, сумма увеличится до 728 921,9 рубля. В пресс-службе Минтруда уточнили, что размер материнского капитала на второго ребёнка при учёте первой выплаты составит 234 321,23 рубля. Если семья не обращалась за социальной поддержкой после рождения первенца, то эта сумма составит 963 000 рублей.
Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что в 2026 году материнским капиталом планируют воспользоваться 1,7 миллиона семей. На эти цели в бюджете предусмотрели 567 миллиардов рублей.
Читайте также: