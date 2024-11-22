Курс доллара на бирже Forex превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года

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Курс доллара к рублю по итогам торгов на бирже Forex превысил 103 рубля. Такие показатели фиксируются впервые с 23 марта 2022 года, сообщает издание «БКС экспресс», ссылаясь на результаты торгов.
Отмечается, что в 11:06 по московскому времени курс доллара достиг 103,225 рубля, рост составил 1,9%. К 11:21 рост ускорился до 1,92%, и курс составил 103,246 рубля.
По данным на момент написания материала (12:22 мск), рост составляет 2,21%. Курс составляет 103,526 рубля.
Накануне стало известно о том, что биткоин обновил исторический максимум – курс крипотовалюты превысил 97 тысяч долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным на момент написания материала (12:22 мск), рост составляет 2,21%. Курс составляет 103,526 рубля.
Накануне стало известно о том, что биткоин обновил исторический максимум – курс крипотовалюты превысил 97 тысяч долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова