Финансист напомнил о необходимости впервые уплатить налог по вкладам

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До 1 декабря этого года россиянам необходимо впервые заплатить налог на доходы с процентов по вкладам, полученных за 2023 год. Об этом агентству «Прайм» сообщил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
По словам эксперта, налог на вклады исчисляется в отношении процентного дохода, который был получен с любых счетов в любой валюте. Но, как отметил Мехтиев, исключением станет прибыль, чья сумма не превысила 150 тыс рублей.
Примечательно, что доходы, которые превысили 150 тыс рублей, будут облагаться налогом. Финансист заключил, что при общем заработке менее 5 млн размер платежа составит 13%.
Ранее сообщалось, что банковские вклады в России могут стать еще более привлекательными и к Новому году достичь 30% годовых. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что доходы, которые превысили 150 тыс рублей, будут облагаться налогом. Финансист заключил, что при общем заработке менее 5 млн размер платежа составит 13%.
Ранее сообщалось, что банковские вклады в России могут стать еще более привлекательными и к Новому году достичь 30% годовых. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова