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Финансист напомнил о необходимости впервые уплатить налог по вкладам

Финансист Мехтиев: россиянам нужно впервые оплатить налог на доходы по вкладам
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

До 1 декабря этого года россиянам необходимо впервые заплатить налог на доходы с процентов по вкладам, полученных за 2023 год. Об этом агентству «Прайм» сообщил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
По словам эксперта, налог на вклады исчисляется в отношении процентного дохода, который был получен с любых счетов в любой валюте. Но, как отметил Мехтиев, исключением станет прибыль, чья сумма не превысила 150 тыс рублей.

Примечательно, что доходы, которые превысили 150 тыс рублей, будут облагаться налогом. Финансист заключил, что при общем заработке менее 5 млн размер платежа составит 13%.



Ранее сообщалось, что банковские вклады в России могут стать еще более привлекательными и к Новому году достичь 30% годовых. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#налог
В Молдавии обвинили Запад в прекращении денежных переводов из России
Премьер Молдавии Речан обвинил Запад в прекращении денежных поступлений из РФ
23 ноября 2024, 06:04

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство республики ищет возможность возобновить денежные переводы из России, что затронуло сотни тысяч трудовых мигрантов. ExclusivTV сообщило, что политики обвинили США и другие западные страны в применении санкций в связи с этими запретами.
«Вот говорят, что мы запретили денежные переводы из России. Не правительство их прекратило, эти компании подпали под международные санкции, в том числе США. Мы это объясняли, но почему-то никто этого не слышит», – подчеркнул Речан.

По его словам, правительство «ищет возможности для того, чтобы наши граждане, находящиеся в России, могли отправлять деньги в Молдову».

Ранее бывший заместитель министра промышленности и торговли Молдовы, доктор экономических наук Михаил Пойсик заявил, что санкции, введенные США в отношении Газпромбанка, поставили Молдову в ситуацию, когда она не сможет платить за поставки газа и останется без значительных энергоресурсов на пороге зимы.

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#молдавия
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#санкции
#сша
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Банк HSBC прекратил обработку платежей из России и Белоруссии
23 ноября 2024, 05:14

Фото: istockphoto/Torsten Asmus

Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc заявила во вторник, что больше не будет производить платежи из России или Белоруссии. говорится на официальном сайте.
Кроме того, HSBC посоветовал клиентам искать альтернативные способы перевода. Причина отказа в обработке платежа не указана.

2 мая президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести «дочку» британского банка HSBC. С октября 2022 года она входила в утвержденный Владимиром Путиным список банков, «в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале без его согласования».

Отмечается, что соглашение о продаже 100% российского бизнеса группы HSBC Экспобанку было подписано в июле 2022 года.

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#банк
#россия
#белоруссия
#платёж
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Аналитик Васильев объяснил минимальную вероятность дефолта в России
22 ноября 2024, 19:44

Фото: iStock/koromelena

Аналитик Михаил Васильев заявил, что вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет крайне мала.
Он пояснил, что внешний долг Россия планомерно погашает, а внутренний не слишком велик.

«Вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет является крайне незначительной, поэтому не стоит закладываться на этот риск. В предыдущий раз дефолт в России произошёл в 1998 году из-за несбалансированной бюджетной политики. Российские власти хорошо усвоили тот урок и теперь внимательно следят за макроэкономической стабильностью», — добавил в беседе с Газета.ру Васильев.

Ранее Банк России поделился, что официальный курс доллара на 23 ноября достиг 102,58 рубля, что стало максимумом с конца марта 2022 года.

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#россия
#санкции
#банк
#курс
#банк россии
#экономика
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Озвучен наилучший способ борьбы с ростом цен
Экономист Балынин: Диалог производителей и властей — способ борьбы с ценами
22 ноября 2024, 19:23

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал наилучшим методом борьбы с ростом цен диалог бизнеса и государства.
«В условиях рыночной экономики жёсткий контроль не нужен. В то же время наличие мониторинга цен как со стороны федеральных органов власти, так и со стороны региональных органов власти необходимо. При выявлении роста цен на какой-либо товар выше установленного ЦБ таргета надо запрашивать как минимум у крупных производителей обоснования такого роста. Самый лучший вариант противодействия росту цен — конструктивный диалог между производителями и органами государственной власти», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что в этом году реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50%.

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Официальный курс доллара Банка России превысил 102 рубля
22 ноября 2024, 18:16

Фото: iStock/ Vladislav Zolotov

Банк России поделился, что официальный курс доллара на 23 ноября достиг 102,58 рубля — это максимумом с конца марта 2022 года.
За 24 часа стоимость доллара выросла почти на два рубля. Курс евро подорожал почти на 1,5 рубля, до 107,43 рубля — это тоже рекордная с марта 2022 года величина, а курс юаня — до 13,94 рубля.

Главный повод для подобного взлёта основных валют — новый антироссийский пакет санкций Соединённых Штатов Америки, о котором стало известно недавно. Под них попало много банков РФ. Раньше их действия существенно не ограничивались, а самая громкая новость — включение в реестр Газпромбанка. Через него с весны 2022 года проходили все европейские платежи за газ.

Новые санкции не грозят моментальной остановкой платежей, но потенциально могут сократить поступление валюты за поставленный газ на рынок России — данный факт будет способствовать ее дефициту.

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Коган: последние санкции Вашингтона — «чёрный лебедь» для рубля
22 ноября 2024, 18:14

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

21 ноября стало известно об очередном пакете антироссийских санкций США. Инвестиционный банкир Евгений Коган поделился мнением в своём Телеграм-канале о том, что он может оказаться куда более болезненным, чем летний.
Новые меры затрагивают расчеты за экспорт. Под удар также попал «Газпромбанк», — через него европейские страны платили за поставки газа. Такие санкции Евгений Коган назвал «черным лебедем» для рубля.

«Черный лебедь» — неожиданное обстоятельство, его появление существенно ухудшает действие других негативных факторов и может спровоцировать внезапный кризис.

«Вполне допускаю, что увидим курс доллара по 105 рублей и выше. Ну и юань тоже к 15 вполне может допрыгать», — рассуждал инвестиционный банкир.

Эксперт полагает, что через время новые цепочки трансграничных платежей удастся выстроить и российская валюта укрепится. Евгений Коган подчеркнул, что сколько времени займет процесс, неизвестно.

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#санкции
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В России запустили онлайн-сервис для расчёта дохода в Программе долгосрочных сбережений
Доход от участия в ПДС можно рассчитать на сайте моифинансы.рф
22 ноября 2024, 16:13

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Рассчитать, какой доход может принести участие в Программе долгосрочных сбережений (ПДС), россияне могут онлайн — через сайт Моифинансы.рф, сообщает пресс-служба Минфина России.
«Программа долгосрочных сбережений — это новый сберегательный продукт, который позволит сформировать дополнительный финансовый ресурс на долгосрочные стратегические цели, а также финансовую подушку безопасности. Посчитайте свой доход в ПДС уже сейчас с помощью калькулятора на сайте Моифинансы.рф», — говорится в сообщении.
Программа долгосрочных сбережений заработала 1 января 2024 года. Сбережения формируются из личных взносов, взносов работодателя и пенсионных накоплений. Кроме того, предусмотрено государственное софинансирование, сумма которого зависит объёма взносов.

Подробная информация о программе долгосрочных сбережений размещена по ссылке.

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#минфин
#вклады
#деньги
#накопления
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Курс доллара на бирже Forex превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года
22 ноября 2024, 12:26

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара к рублю по итогам торгов на бирже Forex превысил 103 рубля. Такие показатели фиксируются впервые с 23 марта 2022 года, сообщает издание «БКС экспресс», ссылаясь на результаты торгов.
Отмечается, что в 11:06 по московскому времени курс доллара достиг 103,225 рубля, рост составил 1,9%. К 11:21 рост ускорился до 1,92%, и курс составил 103,246 рубля.

По данным на момент написания материала (12:22 мск), рост составляет 2,21%. Курс составляет 103,526 рубля.

Накануне стало известно о том, что биткоин обновил исторический максимум – курс крипотовалюты превысил 97 тысяч долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#экономика
#торги
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WSJ: Американский инвестор Линч намерен купить взорванный «Северный поток-2»
22 ноября 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Финансист из Майами Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по повреждённому российскому газопроводу «Северный поток-2». Это произойдёт в том случае, если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на письмо инвестора в министерство финансов США. В публикации отмечается, что Линч, который обычно избегает излишней публичности и предпочитает оставаться в тени, провёл 20 лет, занимаясь бизнесом в Москве.

В своём письме чиновникам и законодателям он указал, что американское владение газопроводом будет мощным рычагом в любых мирных переговорах с Россией, чтобы положить конец украинскому конфликту и служить долгосрочным интересам США.

По словам финансиста, владение «Северным потоком-2» даст США и Европе уникальную возможность полностью контролировать газоснабжение континента до самого конца эры ископаемого топлива.

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#сша
#газоснабжение
#северный поток
#аукцион
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