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В Воскресенске запустят производство лакокрасочных и огнезащитных материалов

19 августа 2024, 16:10
Фото: iStock/Albert_Karimov

Фото: iStock/Albert_Karimov

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Завод по производству лакокрасочной продукции и огнеупорных полов построят в Воскресенске, участок инвестор — ПК «Евротон» — получил на льготных условиях по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в реализацию проекта составит свыше 46 миллионов рублей. Запустить производство планируется в 2027 году. Ежегодно на предприятии будут выпускать от 1,2 тыс. до 2,4 тыс. тонн продукции», — отметила зампред правительства региона — глава областного Мининвества Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на предприятии будет создано около 20 рабочих мест для жителей округа.



В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что под реализацию этого проекта был передан участок площадью семь гектаров.

На заводе будут выпускать эпоксидные, акриловые и полиуретановые покрытия, алкидные эмали, а также огнезащитные и наливные полы.

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#импортозамещение
Самолет, который должен заменить «кукурузник», обойдется втрое дороже
Стоимость самолета «Байкал» на замену Ан-2 выросла втрое
19 августа 2024, 15:09

Фото: iStock/frentusha

Стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей. Информация появилась в письме Государственной транспортной лизинговой компании потенциальным эксплуатантам, сообщает РБК.
Стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей. Информация появилась в письме Государственной транспортной лизинговой компании потенциальным эксплуатантам, сообщает РБК.

Согласно письму, стоимость «Байкала» будет расти на 4% ежегодно и к 2032 году достигнет 587 млн рублей. Производитель отказался комментировать цены на «Байкал».

Цена самолета менялась неоднократно. Так в 2023 году вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что цена базовой модели возросла до 178 млн рублей. ВЭБ предложил ряд мер для снижения эксплуатационных расходов, включая субсидии на топливо и лизинговые платежи.

Сейчас конструкторы меняют иностранные комплектующие на российские аналоги, чтобы адаптировать самолет для эксплуатации в условиях Дальнего Востока.

Всего намерены закупить самолеты ЛМС-901 «Байкал», ЛМС-192 «Освей» и ТВРС-44 «Ладога», которые передадут в лизинг российским авиакомпаниям.

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Названа наиболее перспективная работа 2024 года в России
Аналитик Данина: наиболее перспективная работа в РФ в 2024 году в сфере IT
19 августа 2024, 06:09

Фото: iStock/g-stockstudio

В настоящее время наиболее перспективными профессиями в России являются IT-специалисты, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности в связи с дефицитом кадров. Об этом заявила эксперт рынка труда Наталья Данина, сообщает РИА Новости.
«Топ самых высокооплачиваемых специальностей возглавляют профессии из сферы IT. Это дата-сайентисты, руководители группы разработки и DevOps-инженеры», – рассказала она.

В 2024 году также будут востребованы программисты, аналитики данных, менеджеры ИТ-проектов, специалисты технической поддержки и тестировщики, добивала она. По ее словам, рынок труда в ИТ-секторе несбалансирован. В результате наблюдается нехватка квалифицированных специалистов и высокая конкуренция среди молодых профессионалов.

Кроме того, в России наметилась новый тренд на рабочие специальности. Аналитик объясняет желание перейти на рабочие специальности тем, что в этой сфере наблюдается серьезный дефицит кадров, что ведет к повышению заработной платы.

Ранее российские СМИ сообщали, что работодатели стали чаще искать IT-специалистов со знанием китайского языка: с января по июль 2024 года спрос на таких сотрудников вырос на 31 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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#зарплата
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В России рассказали про огромный доход западных компаний от украинского конфликта
ВПК Запада заработал более миллиарда долларов на фоне украинского конфликта
19 августа 2024, 00:26

Фото: istockphoto / alfexe

Конфликт на Украине стал «золотой жилой» для западного военно-промышленного комплекса (ВПК), передает РИА Новости.
Журналисты напомнили, что ранее парламент Чехии обратил внимание на переплату в размере 61 миллиона долларов США при закупке боеприпасов. В результате ВСУ получили на 20 000 снарядов меньше.

По мнению экспертов, военно-промышленный комплекс больше заинтересован в финансовой выгоде, чем в реальных результатах. Как итог, покупатели из западных стран получают оружие с задержкой и превышение расходов на большие суммы.

Согласно агентству, при поддержке Украины финансируется более сотни военных производственных линий в 30 штатах США. Наибольшую выгоду приобрели такие корпорации, как Lockheed Martin (выручка в 2023 году – 67,6 миллиарда долларов), Northrop Grumman (39,3 миллиарда долларов), RTX (68,9 миллиарда долларов), Boeing (77,8 миллиарда долларов) и General Dynamics (42,3 миллиарда долларов).

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#чехия
#украина
#поставки
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Роструд сформирует реестр работодателей с нелегальной занятостью
17 августа 2024, 02:34

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Роструд планирует формирование реестра работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости, передает РИА Новости на основе данных пресс-службы Минтруда.
Список будет формироваться с 1 января 2025 года. Перечень опубликуют на официальном сайте Роструда для общественности.

«В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками», – подчеркнули в Минтруде.

Ранее стало известно о предложении депутата Государственной Думы Сергея Каргинова платить россиянам по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном ​проживании мигрантов.

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#минтруд
#работодатель
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В Подмосковье бизнесу с начала года предоставили 98 объектов недвижимости за 1 рубль
В Подмосковье бизнесу предоставили 98 объектов недвижимости за 1 рубль
16 августа 2024, 22:49

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Представителям подмосковного бизнеса с начала года предоставили около 100 объектов недвижимости за 1 рубль.
Общий объём инвестиций в запуск этих проектов составит 268 млн рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Всего предприниматели с начала года получили по льготной программе около 100 объектов недвижимости. Реализация этих проектов позволит создать около 300 рабочих мест. Узнать о доступных объектах предприниматели могут на инвестиционной карте Подмосковья. Сегодня на ней отображена информация о 190 объектах», – отметила Зиновьева.
Все объекты, которые предоставляются в аренду бизнесу, требуют масштабного ремонта или реконструкции. Именно поэтому действует льготная ставка.
«Так мы решаем сразу несколько экономически важных задач, в числе которых - создание новых предприятий, рабочих мест, налоговые поступления в бюджет и ввод в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. С начала этого года бизнес получил в аренду уже 98 объектов на территории 29 муниципалитетов», – пояснила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
По условиям программы, арендная плата в 1 рубль в год устанавливается в отношении объектов, износ которых превышает 80%. Другим условием является то, что бизнес берёт на себя обязательства в течение полутора лет провести капремонт или реконструкцию за три года.

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В Дубне будут производить медоборудование для регулирования температуры тела

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Иностранные инвесторы вложат в новые подмосковные проекты более 136 млрд рублей
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#бизнес
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#московская область
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В Дубне будут производить медоборудование для регулирования температуры тела
16 августа 2024, 21:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Особой экономической зоне «Дубна» наладят производство медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Новым резидентом подмосковной ОЭЗ стала компания «Медмос-МТ». Она займётся разработкой и производством медоборудования для регулирования температуры тела человека. Инвестиции в проект составят 30 млн рублей. На предприятии создадут 15 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Терморегулирующее устройство «Гипотерм» применяется в таких областях медицины, как неврология, кардиология, травматология и неонатология. Оно незаменимо, например, при выхаживании ослабленных новорождённых.

Целенаправленное регулирование температуры – метод лечения, основанный на искусственном изменении температуры тела пациента для достижения необходимого терапевтического эффекта.

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Малиновое варенье прибавило в цене в России
16 августа 2024, 19:31

Фото: iStock/Liudmyla Yaremenko

В пресс-службе ресурса «Чек Индекс» сообщили, что малиновое варенье подорожало за год в России.
Специалисты уточнили, что средний чек такого варенья вырос за год в магазинах на 7%, в онлайн-маркетах – на 9%.

«На фоне снижения садового урожая в домохозяйствах из-за весенних заморозков и меньшего объема зимних заготовок в этом году выше спрос на варенье из магазина. Это особенно отчётливо выражается в продажах консервированного малинового варенья в крупных городах, где растёт доля онлайн-покупок. Также выросли цены на товары для заготовок варенья», — приводит Газета.ру объяснения аналитиков.

Ранее кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева в беседе с «Радио 1» заявляла, что варенье теряет свои полезные свойства при варке, но способы сохранить витамины все-таки есть.

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#цены
#специалисты
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#продукты
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Подмосковные предприниматели смогут обсудить проблемы на приёме в Подольске
16 августа 2024, 19:07

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей МО

21 августа, в среду, бизнесмены смогут задать вопросы руководителю общественной приёмной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Подольск Марине Артяковой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сеть общественных приёмных Владимира Головнёва охватывает 46 муниципальных образований региона. Руководители приёмных консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов. Большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Это показывает опыт работы института по защите бизнеса», – говорится в сообщении.
На приёме будут рассматривать вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также оперативность реагирования должностных лиц на обращения.

Встреча будет проходить с 16 до 18 часов по адресу: Московская область, Подольск, ул. Фёдорова, д. 19, офис 305, Деловой Центр «Европа», 3 этаж.

На приём необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (910) 494-56-39.

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#бизнесмен
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Минпромторг подал в суд на финского совладельца Невского судозавода
Минпромторг просит приостановить права финского совладельца Невского судозавода
16 августа 2024, 13:41

Фото: iStock/richard johnson

Министерство промышленности и торговли России потребовало приостановления корпоративных прав финской компании Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод». Об этом сообщается в переданном в Арбитражный суд Московской области заявлении.
Отмечается, что заявление поступило в регулятор 14 августа и в тот же день было принято к производству. Рассмотрение дела состоится 12 сентября.

Также суд привлёк к делу третьи лица: ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод», АО «Объединённая судостроительная корпорация» и налоговая служба – МИФНС №10 по Ленинградской области.

В сентябре прошлого года в России приняли закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Согласно документу, организации через суд могут требовать приостановления корпоративных прав зарубежной холдинговой компании. После запрета компании не смогут получать дивиденды, распоряжаться своими акциями и голосовать на общих собраниях.

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