В Воскресенске запустят производство лакокрасочных и огнезащитных материалов

Фото: iStock/Albert_Karimov
Завод по производству лакокрасочной продукции и огнеупорных полов построят в Воскресенске, участок инвестор — ПК «Евротон» — получил на льготных условиях по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в реализацию проекта составит свыше 46 миллионов рублей. Запустить производство планируется в 2027 году. Ежегодно на предприятии будут выпускать от 1,2 тыс. до 2,4 тыс. тонн продукции», — отметила зампред правительства региона — глава областного Мининвества Екатерина Зиновьева.Она добавила, что на предприятии будет создано около 20 рабочих мест для жителей округа.
В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что под реализацию этого проекта был передан участок площадью семь гектаров.
На заводе будут выпускать эпоксидные, акриловые и полиуретановые покрытия, алкидные эмали, а также огнезащитные и наливные полы.
Читайте также:
Самолет, который должен заменить «кукурузник», обойдется втрое дороже
Названа наиболее перспективная работа 2024 года в России
В Подмосковье бизнесу с начала года предоставили 98 объектов недвижимости за 1 рубль
Лев Каштанов