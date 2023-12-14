Путин: нужно распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках подведения итогов года предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах России на вторичное жилье.
«У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она 2%. Более чем льготная», — отметил Владимир Владимирович.Глава государства обратил внимание, что льготы действуют только на новое жилье. Он заявил, что необходимо распространить это на вторичный рынок. В качестве примера российский лидер привел Дальний Восток.
14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала СВО на Украине.
Предыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан.
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