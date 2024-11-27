Рубль растет на фоне сообщения ЦБ о прекращении покупки валюты

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Курс рубля на Московской бирже стал стремительно укрепляться на фоне сообщения Банка России о приостановке покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила с 28 ноября до конца этого года, передает ТАСС.
По состоянию на 18:25 мск курс юаня ускорил снижение и составлял 14,407 рубля (-1,8%).
Банк России с 28 ноября до конца текущего года не будет покупать валюту на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Финансовый регулятор продолжит осуществлять операции по продаже иностранной валюты, которые связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.
Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что россиянам не нужно реагировать на растущий курс доллара, чтобы дополнительно не раскручивать его и инфляционную спираль. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Банк России с 28 ноября до конца текущего года не будет покупать валюту на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Финансовый регулятор продолжит осуществлять операции по продаже иностранной валюты, которые связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.
Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что россиянам не нужно реагировать на растущий курс доллара, чтобы дополнительно не раскручивать его и инфляционную спираль. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова