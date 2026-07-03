В Wildberries высказались об изменении комиссий

03 июля 2026, 22:02

Wildberries: речь не идет о повышении цен на все категории товаров

Фото: istockphoto/blinow61

Российский маркетплейс Wildberries официально прокомментировал предстоящие изменения тарифов для партнёров, которые вступят в силу 7 июля. Об этом стало известно накануне в четверг.