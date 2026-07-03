В Wildberries высказались об изменении комиссий
Российский маркетплейс Wildberries официально прокомментировал предстоящие изменения тарифов для партнёров, которые вступят в силу 7 июля. Об этом стало известно накануне в четверг.
В компании опровергли сообщения ряда СМИ о том, что нововведения затронут все категории товаров в сторону удорожания, пишет «Татар-информ». Как пояснили в пресс-службе площадки, корректировка комиссий носит точечный и дифференцированный характер.
Для одних товарных групп ставки снизятся, по другим — останутся на прежнем уровне. Такой подход, по словам представителей Wildberries, позволяет учесть специфику разных сегментов рынка и актуальную экономическую конъюнктуру.
В компании также напомнили, что конечную цену на товары определяют сами продавцы. При этом им доступны различные модели сотрудничества и способы доставки: от хранения продукции на собственных складах до использования полного логистического комплекса интернет-магазина.
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