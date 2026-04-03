Жительница Кемерова отсудила у Wildberries более пяти млн рублей

03 апреля 2026, 14:22

Фото: iStock/AMilkin

Кемеровский районный суд частично удовлетворил иск менеджера по работе с клиентами к Wildberries о взыскании долга по зарплате на общую сумму свыше пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области – Кузбасса.





По данным VSE42.RU, женщина работала в компании с июня 2022 года по сентябрь 2024 года. За это время ей ежемесячно начисляли, но не выплачивали премию и оклад. Также работодатель незаконно удержал почти 7,4 тысяч рублей якобы по заявлению сотрудницы. Ей платили только надбавки за рейтинг.





«Сформировалась задолженность по невыплаченным окладам за период с июня 2022 года по сентябрь 2024 года в размере 1 068 740 рублей 42 копейки, а также по невыплаченной премии за период с июня 2022 года по сентябрь 2024 года в размере 1 943 490 рублей», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-центра.