В Петербурге суд оштрафовал продавца Wildberries за продажу контрафакта
Арбитражный суд Санкт‑Петербурга и Ленинградской области вынес решение по делу о продаже контрафактного товара на маркетплейсе. С вердиктом ознакомились журналисты «78.ru».
Gоводом для разбирательства стала реализация автомобильного ароматизатора Zelinski&Rozen Oakmoss Amber на площадке Wildberries. Компания‑правообладатель подтвердила, что проданный товар является контрафактным.
Суд частично удовлетворил предъявленный иск. Предпринимательница, разместившая товар на онлайн‑площадке, обязана выплатить более 46 тысяч рублей в качестве компенсации и 2 889 рублей на покрытие судебных расходов.
Общая сумма взыскания составила 49 тысяч рублей. У ответчицы есть 15 дней, чтобы обжаловать вердикт.
