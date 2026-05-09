В Петербурге суд оштрафовал продавца Wildberries за продажу контрафакта

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Арбитражный суд Санкт‑Петербурга и Ленинградской области вынес решение по делу о продаже контрафактного товара на маркетплейсе. С вердиктом ознакомились журналисты «78.ru».



Gоводом для разбирательства стала реализация автомобильного ароматизатора Zelinski&Rozen Oakmoss Amber на площадке Wildberries. Компания‑правообладатель подтвердила, что проданный товар является контрафактным.

Суд частично удовлетворил предъявленный иск. Предпринимательница, разместившая товар на онлайн‑площадке, обязана выплатить более 46 тысяч рублей в качестве компенсации и 2 889 рублей на покрытие судебных расходов.

Общая сумма взыскания составила 49 тысяч рублей. У ответчицы есть 15 дней, чтобы обжаловать вердикт.

Александр Огарёв

