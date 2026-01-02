На складе Wildberries трое сотрудников пострадали из-за обрушения кровли
В Юрге Кемеровской области на складе Wildberries произошло обрушение кровли. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Представители организации объяснили, что случилось смещение кровли здания. Предварительной причиной случившегося называют большое количество снега.
«Трое пострадавших в результате инцидента оперативно получили всю необходимую медицинскую помощь, при этом полученные ими ушибы носят незначительный характер», — сообщили в пресс-службе.Персонал оперативно эвакуировали. На месте работают правоохранительные органы. Предприятие помогает выяснить причины происшествия. Доступ на объект временно ограничили для обеспечения безопасности. Остальные сотрудники не пострадали.
