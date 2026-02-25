В январе в России продали почти 30 тысяч поддержанных китайский авто
В январе 2026 года в России продали 27 300 подержанных автомобилей китайских марок. Это на 55 процентов больше, чем год назад, когда реализовали 17 600 машин.
Доля таких автомобилей на вторичном рынке выросла до 6,3 процента против 4,5 процента по итогам всего 2025 года. Результаты привел аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале. Рост спроса показывает, что интерес к китайским брендам сохраняется не только в сегменте новых авто, но и на рынке машин с пробегом.
В пятерку самых популярных марок вошли Chery — 6 156 проданных автомобилей с ростом на 57 процентов, Geely — 4 834 машины и плюс 41 процент, Haval — 3 684 автомобиля с увеличением на 47 процентов, Changan — 1 702 единицы и рост на 64 процента, а также Lifan — 1 524 экземпляра с приростом на четыре процента.
Среди моделей лидером стал Haval Jolion. В январе было продано 1 386 таких машин, что на 91 процент больше прошлогоднего результата. Далее идут Geely Coolray с показателем 1 093 автомобиля и ростом на 72 процента, а также Geely Monjaro — 927 штук и удвоение продаж. В топ-5 также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max — 897 машин с ростом на 140 процентов и Chery Tiggo 7 Pro — 871 автомобиль, что на 78 процентов больше, чем год назад.
